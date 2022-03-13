Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.03.2022 13:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2022 13:19
    ABONE OL

    Pereira Fenerbahçe'de 17 haftada yapamadığını Corinthians'ta iki haftada yaptı

    Fenerbahçe ile sezona başlayan Portekizli teknik adam, aldığı başarısız sonuçlarla Sarı-Lacivertli taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı. Pereira Fenerbahçe döneminde sadece Rizespor'u 4-0'la geçerken şu anda çalıştırdığı Corinthians'la ise ikinci maçında 5-0'lık galibiyet aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe’de yapamadığını iki haftada yaptı

    Vitor Pereira 17. haftada oynanan ve 2-2 sonuçlanan Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe'den ayrıldı.

    Bir süre kulüpsüz kalan tecrübeli teknik adam, daha sonra Brezilya ekiplerinden Corinthians ile el sıkıştı. Pereira, Corinthians ile ilk maçında Sao Paulo'ya 1-0 kaybetti.

    İkinci maçında ise sahasında Ponte Preta'yı 5-0 mağlup etti. Pereira, Fenerbahçe'nin başındayen 17 lig maçında sadece 1 kez 4 gollü galibiyet aldı. Fenerbahçe onun döneminde Rizespor'u 4-0 yendi.

    Pereira'lı Fenerbahçe'nin o maç dışında 3 gollü galibiyeti bile bulunmuyor. Pereira, İstanbul'dan ayrıldığında Fenerbahçe ligde 17 maç sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5. sıradaydı.

    Brezilya ekibinde henüz ikinci maçında 5 gollü galibiyet alan Pereira, Fenerbahçe'de haftalardır yapamadığını kısa sürede gerçekleştirmiş oldu. Corinthians Paulista A1 Ligi'nde 20 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

    Öte yandan Vitor Pereira'nın maçı takip ederken çekilen yakın çekim görüntüleri Brezilya spor basınında gündem oldu. Portekizli hocanın mimik hareketleri ve kafasını sürekli sallaması uzun süre tartışıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TOGG kış testinde
    Haberler Spor Pereira Fenerbahçe'de 17 haftada yapamadığını Corinthians'ta iki haftada yaptı
        SON DAKİKA