Pereira Fenerbahçe'de 17 haftada yapamadığını Corinthians'ta iki haftada yaptı

Vitor Pereira 17. haftada oynanan ve 2-2 sonuçlanan Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe'den ayrıldı.

Bir süre kulüpsüz kalan tecrübeli teknik adam, daha sonra Brezilya ekiplerinden Corinthians ile el sıkıştı. Pereira, Corinthians ile ilk maçında Sao Paulo'ya 1-0 kaybetti.

İkinci maçında ise sahasında Ponte Preta'yı 5-0 mağlup etti. Pereira, Fenerbahçe'nin başındayen 17 lig maçında sadece 1 kez 4 gollü galibiyet aldı. Fenerbahçe onun döneminde Rizespor'u 4-0 yendi.

Pereira'lı Fenerbahçe'nin o maç dışında 3 gollü galibiyeti bile bulunmuyor. Pereira, İstanbul'dan ayrıldığında Fenerbahçe ligde 17 maç sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5. sıradaydı.

Brezilya ekibinde henüz ikinci maçında 5 gollü galibiyet alan Pereira, Fenerbahçe'de haftalardır yapamadığını kısa sürede gerçekleştirmiş oldu. Corinthians Paulista A1 Ligi'nde 20 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Öte yandan Vitor Pereira'nın maçı takip ederken çekilen yakın çekim görüntüleri Brezilya spor basınında gündem oldu. Portekizli hocanın mimik hareketleri ve kafasını sürekli sallaması uzun süre tartışıldı.