CANLI | Kayserispor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Konyaspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak, Attamah, Mane, Cardoso, Mustafa Pektemek, Gavranovic

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi