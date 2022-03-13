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    • Spor
    • 13.03.2022 13:50
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    • 13.03.2022 13:50
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    CANLI | Kayserispor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla sürüyor. Günün açılış maçında Kayserispor, bu sezonun flaş ekibi Konyaspor'u ağırlıyor. Maçta ilk düdük 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kayserispor - Konyaspor

    Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

    KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Kayserispor - Konyaspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak, Attamah, Mane, Cardoso, Mustafa Pektemek, Gavranovic
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

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