Abdullah Avcı'nın ustalık eseri: Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'deki ustalık dönemini yaşıyor... Bu sezon yıldız oyuncuların sunduğu resitalin yanı sıra Avcı'nın dokunuşları da Trabzonspor'u zirveye taşıdı...
Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı, oyunu okuması ve yaptığı değişikliklerle rakiplerine fark attı. Sezona öyle bir giriş yaptı ki açılan puan farkı nedeniyle ezeli rakiplerinin hocaları aynı sezonda peş peşe görevden alındı.
Abdullah Avcı'nın Göztepe maçının ikinci yarısının başında yaptığı değişiklikler sonucun değişmesini sağladı... Orta sahada durağan oynayan Berat çıktı. Onun yerine Dorukhan sahne aldı. Yıldız oyuncu hem top dağıttı hem de enerjisiyle Göztepe'nin kolay çıkmasını engelledi. 4. golde katkısı vardı.