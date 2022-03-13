Abdullah Avcı'nın ustalık eseri: Trabzonspor

Abdullah Avcı'nın Göztepe maçının ikinci yarısının başında yaptığı değişiklikler sonucun değişmesini sağladı... Orta sahada durağan oynayan Berat çıktı. Onun yerine Dorukhan sahne aldı. Yıldız oyuncu hem top dağıttı hem de enerjisiyle Göztepe'nin kolay çıkmasını engelledi. 4. golde katkısı vardı.