Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.03.2022 11:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2022 11:43
    ABONE OL

    Abdullah Avcı'nın ustalık eseri: Trabzonspor

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de uzak ara zirvede bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı adeta ustalık dönemini yaşıyor. Bordo-mavili isimlere dokunuşlarıyla performanslarını zirveye çıkaran Avcı, Trabzonzonspor'u da adım adım şampiyonluğa taşıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Avcı’nın ustalık eseri

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'deki ustalık dönemini yaşıyor... Bu sezon yıldız oyuncuların sunduğu resitalin yanı sıra Avcı'nın dokunuşları da Trabzonspor'u zirveye taşıdı...

    Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı, oyunu okuması ve yaptığı değişikliklerle rakiplerine fark attı. Sezona öyle bir giriş yaptı ki açılan puan farkı nedeniyle ezeli rakiplerinin hocaları aynı sezonda peş peşe görevden alındı.

    Abdullah Avcı'nın Göztepe maçının ikinci yarısının başında yaptığı değişiklikler sonucun değişmesini sağladı... Orta sahada durağan oynayan Berat çıktı. Onun yerine Dorukhan sahne aldı. Yıldız oyuncu hem top dağıttı hem de enerjisiyle Göztepe'nin kolay çıkmasını engelledi. 4. golde katkısı vardı.

        Oyuna ikinci yarının başında giren Djaniny, henüz 4 dakika dolmadan Trabzonspor'u öne geçiren golü attı. Göztepe savunmasının dengesini bozdu. Oyuna sonradan giren Yusuf Erdoğan sol beke geçti... Çabukluğuyla Halil Akbunar'ı kitledi.

        Trabzonspor evinde Kayserispor'a karşı ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Abdullah Avcı ikinci yarıya Djaniny ile başladı. Avcı, 4 hücum oyuncusu ile risk aldı. Risk almıyor (!) diye eleştirilen Abdullah Avcı Cornelius, Nwakaeme, Visca ve Djaniny'yi aynı anda kullandı. Fırtına o maçı da çevirdi.

        Deplasmandaki Alanyaspor maçı... Alanya Teknik Direktörü Farioli'nin klasikleşmiş kale önünde başlayan pas trafiği nedeniyle Avcı maça şok presle başladı. Takım halinde Alanya kalesine baskı kuruldu. 39 dakika dolmadan skor 4-0 oldu.

            Abdullah Avcı'nın sezon içinde yaptığı dokunuşlar 3 maçla da sınırlı değil... Bu sezon 10. kez geriye düştüğü maçı kazanan Trabzonspor'da Abdullah Avcı mutlu sona ulaşırsa ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayacak.

            Trabzonspor'un başında 61. Süper Lig maçına çıkan Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor... Trabzonspor ile ligde 2.4 puan ortalaması yakalayan tecrübeli teknik adam ismini Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi tarihe yazdırmak üzere...

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Rus istihbaratında Ukrayna depremi! Putin affetmedi
            Haberler Spor Abdullah Avcı'nın ustalık eseri: Trabzonspor
                SON DAKİKA