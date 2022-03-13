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    Fener’in topçularına Avrupa’dan teklif yağıyor! Osayi'ye Glasgow Rangers kanca attı

    Fenerbahçe'nin futbolcularına Avrupa kulüplerinden teklif yağıyor. Crespo'ya Atletico Madrid ile Everton'un talip olmasının ardından performansı sürekli artan Osayi Samuel'e de İskoç temsilcisi Glasgow Rangers kanca attı.

    Önce Crespo şimdi de Osayi

    Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla iki isim ön plana çıkmıştı. Orta sahada takımın dinamosu haline gelen ve sezon başında 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miguel Crespo'ya Atletico Madrid ile Everton kulüpleri talip olmuştu. Şimdi de gelen son bilgilere göre Fenerbahçe'nin Nijerya asıllı oyuncusu Osayi Samuel'e İskoç temsilcisi Glasgow Rangers talip oldu. Osayi'nin piyasa değeri şu anda 4.5-5 milyon Euro civarında olsa da Sarı-Lacivertli yönetimin bu rakamdan daha fazla bir fiyat talep edeceği ifade ediliyor.

    İKİ YÖNLÜ OYUNCU
    Osayi Samuel, Fenerbahçe'ye kanat forvet olarak transfer edilmiş olmasına rağmen son aylarda defalarca savunmanın sağında görev yapmış ve başarılı olmuştu. Savunmaya kattığı güç yanında hücuma da katkı verebilen Osayi'nin önümüzdeki süreçte taliplerinin daha da artmasının yüksek ihtimal olduğu da ifade ediliyor.

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