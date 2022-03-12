Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu! Eski talibi Nijeryalı yıldızdan vazgeçmiyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, Sarı-Lacivertli forma altında en iyi dönemini geçirirken, performansı da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de bu sezon özellikle sağ bekte forma giydiği maçlardaki etkili futbolu ile adından söz ettirmeyi başaran ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da bundan sonraki süreçte savunmanın sağında görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı futbolcuya bazı kulüpler ise transfer teklifi yapmak için hazırlık yapıyor.
Osayi-Samuel'in şu an için en ciddi talibinin ise Nijeryalı futbolcuyla hem geçtiğimiz yaz hem de devre arasında ilgilenen İskoç ekibi Rangers olduğu iddia ediliyor.
CİDDİ BİR BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR
Rangers'ın uzun süredir takip ettiği Osayi-Samuel için önümüzdeki yaz Fenerbahçe'nin kapısını resmen çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Sarı-Lacivertli yönetimin ise geçtiğimiz ocak ayında 500 bin Euro bedelle transfer ettiği Osayi'den ciddi bir bonservis geliri beklediği belirtiliyor.