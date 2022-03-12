Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu! Eski talibi Nijeryalı yıldızdan vazgeçmiyor

Osayi-Samuel'in şu an için en ciddi talibinin ise Nijeryalı futbolcuyla hem geçtiğimiz yaz hem de devre arasında ilgilenen İskoç ekibi Rangers olduğu iddia ediliyor.





CİDDİ BİR BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR

Rangers'ın uzun süredir takip ettiği Osayi-Samuel için önümüzdeki yaz Fenerbahçe'nin kapısını resmen çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Sarı-Lacivertli yönetimin ise geçtiğimiz ocak ayında 500 bin Euro bedelle transfer ettiği Osayi'den ciddi bir bonservis geliri beklediği belirtiliyor.