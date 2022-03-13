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    Avrupa’nın devleri Kerem Aktürkoğlu’nun peşine düştü

    Kerem’e Atletico Madrid ile Lyon talip oldu. Başkan danışmanı Luis Campos 2 kulübe de fiyat vermedi. Ancak G.Saray yönetimi kapıyı 20 milyon Euro’nun aşağısından açmayacak.

    Kerem’e hücum

    Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında ortaya koyduğu performans Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Kerem Aktürkoğlu için şimdiden İspanyol devi Atletico Madrid ile Fransız kulübüLyon'un harekete geçtiği ve sportif danışman Luiz Campos ile temas kurduğu öğrenildi.

    Her iki kulübün de Kerem için fiyat sorduğu ancak Campos'un fiyat vermediği ortaya çıktı.

    Fakat kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre G.Saray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 20 milyon Euro'nun altında bir rakama açmayacak. Talipler arttıkça da bu rakam daha da artacak.

    İspanyol basınında da Kerem için çok çarpıcı ifadeler yer almıtı. Genç oyuncunun Barcelona'nın savunmasına 90 dakikanın tamamında zor anlar yaşattığı, Barça'nın bu maçı gol yemeden tamamlamasının da büyük bir şans olduğu ifade edilmişti.

    İSPANYA'DA BÜYÜK İZLER BIRAKTI...
    Kerem'in Barcelona önündeki performansı İspanyol basınında geniş yer bulmuş ve genç yıldıza övgüler dizilmişti.

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