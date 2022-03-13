Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Galatasaray’a erteleme tepkisi: Mazeret üretmesinler! Flaş Talisca sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın derbi için erteleme talebi hakkında açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, "Bugüne kadar ülke puanına katkı veren tek kulüp Galatasaray değildir. Bu kulüplerden birisidir. Beşiktaş'ın da namağlup çıktığı dönemde almış olduğu puanların Türk futboluna katkısı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir olmasını arzu etmekse bizim sahamız müsait. Galatasaray arzu ederse maçını bizde oynayabilir.

İsterse Olimpiyat Stadı'nda oynayabilir. İstanbul'da Galatasaray'ın rahatlıkla saha zemininin uygun olacağı bir stat bulup Barcelona maçını oynayabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

DAVET ETTİK

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Galatasaray'ı davet ettik. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok. Eğer hava şartları o gün yönetmeliklerde yazılı gibiyse kabul edilir ama diğer türlü spekülasyonlara neden olur. Kurallara uygun devam etmek herkes açısından daha selametli olacaktır... Böyle olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

TFF'NİN VERDIĞI KARAR DOĞRU!

Ahmet Nur Çebi, "TFF'nin 13 hakem ile ilgili verdiği kararı destekliyorum. TFF ile kalan ve giden hakemlerle ilgili bir çalışmamız olmadı. Karar TFF ve MHK'nin kararıdır. TFF'nin verdiği kararın yanlış olduğunu söylemek kulüpler için doğru değildir çünkü kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçi" dedi.

TALİSCA'YI SIRTIMDA GETİRİRİM!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca transferine ancak Siyah-Beyazlı kulübün bütçesi dahilinde ilgi gösterebileceklerini söyledi. Çebi, "Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Ancak olması için de yolunda bulunurum. Olmadığı takdirde de kimsenin 'Neden olmadı?' demesini kabul etmiyorum. Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde!" dedi.