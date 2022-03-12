Trabzonspor'un Norveçli sol kanat oyuncusu Anders Trondsen 2.5 ay sonra sahne alıyor

Bordo-Mavililer'de Polonyalı sol bek Puchacz'ın cezalı olması nedeniyle bugün sahne alacak Anders Trondsen uzun süredir takımından uzak.
26 yaşındaki futbolcu bu sezon son olarak 25 Aralık'taki Medipol Başakşehir maçında görev almıştı. Norveçli oyuncu, son maçında sahada 83 dakika kalmıştı.
Trondsen bu sezon Süper Lig'de sadece 10 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların sadece ikisinde 90 dakika görev yaptı. Trabzonspor'un sol kanat oyuncusunun bu sezon gol ve asisti bulunmuyor.
Tecrübeli oyuncu geçen sezon transfer olduğu Trabzonspor'da çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatmış ve hiçbir maçta forma giyememişti.
Puchacz'ın yokluğunda uzun süre oynamayan ve maç eksiği bulunan Trondsen'in ortaya koyacağı performans merak ediliyor.