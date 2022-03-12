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    • Spor
    • 12.03.2022 12:39
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    • 12.03.2022 12:39
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    Trabzonspor'un Norveçli sol kanat oyuncusu Anders Trondsen 2.5 ay sonra sahne alıyor

    Trabzonspor’a geldiği günden beri sakatlıklardan başını kaldıramayan Norveçli sol kanat oyuncusu Anders Trondsen bugün Göztepe karşısında sınav verecek. Puchacz’ın yokluğunda uzun süre oynamayan ve maç eksiği bulunan Trondsen’in ortaya koyacağı performans merak ediliyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    2.5 ay sonra sahne alıyor! Tüm gözler onda

    Bordo-Mavililer'de Polonyalı sol bek Puchacz'ın cezalı olması nedeniyle bugün sahne alacak Anders Trondsen uzun süredir takımından uzak.

    26 yaşındaki futbolcu bu sezon son olarak 25 Aralık'taki Medipol Başakşehir maçında görev almıştı. Norveçli oyuncu, son maçında sahada 83 dakika kalmıştı.

    Trondsen bu sezon Süper Lig'de sadece 10 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların sadece ikisinde 90 dakika görev yaptı. Trabzonspor'un sol kanat oyuncusunun bu sezon gol ve asisti bulunmuyor.

    Tecrübeli oyuncu geçen sezon transfer olduğu Trabzonspor'da çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatmış ve hiçbir maçta forma giyememişti.

    Puchacz'ın yokluğunda uzun süre oynamayan ve maç eksiği bulunan Trondsen'in ortaya koyacağı performans merak ediliyor.

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        Haberler Spor Trabzonspor'un Norveçli sol kanat oyuncusu Anders Trondsen 2.5 ay sonra sahne alıyor
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