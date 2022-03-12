Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı! Atakaş Hatayspor 3-0 VavaCar Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Hatayspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da bir gol bulan ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle aldı.



İLK YARIDAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

13. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.