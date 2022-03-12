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    • Spor
    • 12.03.2022 13:33
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    • 12.03.2022 15:35
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    Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı! Atakaş Hatayspor 3-0 VavaCar Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da bir gol bulan ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı!

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Hatayspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da bir gol bulan ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle aldı.


    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

    13. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

    16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    18. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında Toure'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut, Hatayspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

    29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

        34. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran El Kaabi'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        54. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lobjanidze'nin sert vuruşunu kaleci Viviano topu kornere çeldi.

        58. dakikada Hatayspor skoru 3-0'a taşıdı. Ribeiro'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un vuruşunda top kaleci Viviano'dan geri döndü. Dönen topu El Kaabi ağlara gönderdi. 3-0.

        74. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Caner'in ortasında ön direkte topa kafayla vuran Pesic'in şutunu kaleci Munir, kornere çeldi.

        76. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinden uzaklaştırmak istediği top Jimmy Durmaz'ın önünde kaldı. Jimmy Durmaz'ın sert şutunu kaleci Munir, kornere çeldi.

        Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.


        HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
        HATAYSPOR:         Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Mehdi, Onur, Riberio, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf

        FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Adnan, Toure, Salibur, Ahmed Musa

        Stat: Yeni Hatay

        Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen

        Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey (Dk. 88 Fatih Kurucuk), Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro (Dk. 69 Benzia), Boudjemaa (Dk. 88 Selimcan Temel), Lobjanidze (Dk. 88 Kahraba), El Kaabi (Dk. 79 Saint Louis), Diouf

        VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia (Dk. 46 Pesic), Ahmed Musa (Dk. 46 Karamoh), Bistrovic (Dk. 88 Samed Onur), Balkovec, Salih Dursun, Adnan Uğur, Caner Erkin, Salibur (Dk. 65 Jimmy Durmaz), Toure (Dk. 46 Levent Mercan)

        Goller: Dk. 29 Lobjanidze, Dk. 34 ve Dk. 58 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

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        Haberler Spor Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı! Atakaş Hatayspor 3-0 VavaCar Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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