Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı! Atakaş Hatayspor 3-0 VavaCar Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Hatayspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da bir gol bulan ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle aldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
13. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.
16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
18. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında Toure'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut, Hatayspor savunmasına çarparak kornere çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.