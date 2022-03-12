Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı'dan rehavet uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi oyuncularına önemli uyarılarda bulundu... Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz bu maça çok farklı bir motivasyonla çıkacaktır. Asla kolay maç yok ve bunu sahada göstermeliyiz. Puan farkı önemli değil! Biz işimize bakalım! Taraftarlarımız bu sürede hep yanımızda oldu ve bu maçta da bizi yalnız bırakmayacak. Onlara güzel bir galibiyet armağan etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı 14 maçta 10 galibiyet 4 beraberlik alırken son üç maçını da kazandı. Karadeniz ekibi Göztepe karşısından da zaferle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyor.