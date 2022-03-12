Trabzon şehri şampiyonluğa inandı! Otobüslerde büyük sürpriz

Trabzon şehir olarak şampiyonluk hazırlıklarına çoktan başlamış durumda… Bilindiği gibi Trabzon Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaptığı çalışmayla adından söz ettirmişti.
Bordo-Mavi bayraklarla donatılmaya başlanan kentteki trafik ışıklarına, 'O sene, bu sene' sloganı yazılarak şampiyonluk kupası çıkartması yeşil ışığa eklendi.
Yeni çalışma da adından söz ettireceğe benziyor… Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarında kartlar okutulduğunda "O sene bu sene" sözleriyle karşılaşılıyor. Vatandaşlar büyük destek alan uygulama, beğeniyle karşılandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yeni çalışması sosyal medyada da büyük ilgi gördü… Bordo-Mavili taraftarlar, şampiyonluk için geri sayıma geçilirken kentin de havaya girmesinden yana bir hayli mutlu…