Trabzon şehri şampiyonluğa inandı! Otobüslerde büyük sürpriz

Yeni çalışma da adından söz ettireceğe benziyor… Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarında kartlar okutulduğunda "O sene bu sene" sözleriyle karşılaşılıyor. Vatandaşlar büyük destek alan uygulama, beğeniyle karşılandı.