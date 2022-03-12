Domenec Torrent'ten Sofiane Feghouli'ye koruma kalkanı | Galatasaray haberleri

Galatasaray'da gözler Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak olan derbi maça çevrilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Domenec Torrent bir yandan da perşembe günü Barcelona ile yapacakları rövanş maçının planlarını yapıyor.