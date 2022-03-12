Domenec Torrent'ten Sofiane Feghouli'ye koruma kalkanı | Galatasaray haberleri

Galatasaray'da gözler Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak olan derbi maça çevrilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Domenec Torrent bir yandan da perşembe günü Barcelona ile yapacakları rövanş maçının planlarını yapıyor.
Barcelona deplasmanından 0-0'lık skor avantajı ile rövanş öncesi evine dönen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Beşiktaş maçında kadrodaki önemli isimlerin bazılarını dinlendirmeyi hedefliyor.
İspanyol teknik adamın geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynanan maçın kadrosuna dahil etmediği, İspanya'da ise Barcelona karşısında ilk 11'de şans verdiği Sofiane Feghouli'yi Beşiktaş maçında ilk 11'de oynatmayacağı ve Cezayirli oyuncuya kulübede yer vereceği öğrenildi.