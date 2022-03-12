TFF ve MHK'ya seslenen Ali Koç çarpıcı söylemelerde bulundu: Fenerbahçe ile uğraşmayın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 13 hakemin liste dışı bırakılmasının ardından dün bir basın toplantısı düzenledi. TFF ve MHK'yi topa tutan, hakemlerin en çok mağdur ettiği takımın Fenerbahçe olduğunu belirten Koç, "Bir kardeşiniz olarak, bu sektörün en önemli paydaşlarından biri olarak, artık geldiğimiz bu yol, gidilecek bir yol değil. Fenerbahçe'yle uğraşmayı bırakın. Kendi işinize bakın" ifadelerini kullandı.
GEÇEN SEZON 15 PUANIMIZ GASP EDİLDİ
Başkan Koç'un açıklamalarının satır başları şu şekilde: Geçen sezon yaşadığımız, hakem hataları bile demekten imtina ediyorum çünkü hafif kalır, hakem faciaları nedeniyle 12 ile 15 puan arasında alenen gasp edildi. Bu puan kayıpları, gri pozisyonlardan da değil. Açık ve net pozisyonlardan kaybettiğimiz puanları söylüyorum.
EN İYİ FUTBOLU TRABZONSPOR OYNUYOR
Zorbay Küçük Trabzon derbisine müdahale ile atandı. İlk düşünülen o değildi... Bu size son ikazımız. TFF de MHK de tez zamanda görevi bıraksın... Trabzonspor açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Çok iyi bir kadro kurdular. Puan farkı tesadüf değil... Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığınızdan erken de olabilir.