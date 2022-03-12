TFF ve MHK'ya seslenen Ali Koç çarpıcı söylemelerde bulundu: Fenerbahçe ile uğraşmayın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 13 hakemin liste dışı bırakılmasının ardından dün bir basın toplantısı düzenledi. TFF ve MHK'yi topa tutan, hakemlerin en çok mağdur ettiği takımın Fenerbahçe olduğunu belirten Koç, "Bir kardeşiniz olarak, bu sektörün en önemli paydaşlarından biri olarak, artık geldiğimiz bu yol, gidilecek bir yol değil. Fenerbahçe'yle uğraşmayı bırakın. Kendi işinize bakın" ifadelerini kullandı.