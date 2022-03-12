Luis Campos iki takımdan gelen transfer tekliflerini yönetimle sürekli değerlendiriyor. Ancak şu an gelen teklifler Sarı-Kırmızılı Yönetimi tatmin edecek cinsten değil…

Galatasaray, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek yıldız oyuncu için 20 milyon Euro bonservis ücreti bekliyor. Bu rakam verildiği taktirde Kerem'in satışı için onay çıkacak.