Galatasaray'ın genç yıldızı bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Barcelona deplasmanında da yeteneklerini sergiledi.
AVRUPA'NIN DEVLERİ KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALDI
Avrupa'nın devleri Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yarış halindeler… Fransız ve İspanyol devleri şimdiden Galatasaray'ın kapısını çaldı.
LUİS CAMPOS DEVREDE
Fransız devi Lyon ve İspanyol ekibi Atletico Madrid Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmayı planlıyor. Transfer için Galatasaray'ın danışmanı Luis Campos da devrede...
Luis Campos iki takımdan gelen transfer tekliflerini yönetimle sürekli değerlendiriyor. Ancak şu an gelen teklifler Sarı-Kırmızılı Yönetimi tatmin edecek cinsten değil…
Galatasaray, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek yıldız oyuncu için 20 milyon Euro bonservis ücreti bekliyor. Bu rakam verildiği taktirde Kerem'in satışı için onay çıkacak.