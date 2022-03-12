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    • Spor
    • 12.03.2022 18:58
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    • 12.03.2022 19:08
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    Kerem Aktürkoğlu bombası! Fransız ve İspanyol devleri peşinde: Luis Campos'la görüştüler

    Transfer haberleri... Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Fransız ve İspanyol devleri Kerem Aktürkoğlu için şimdiden Galatasaray’ın kapısını çalmış durumda... İki dev takım genç yıldız için Luis Campos ile temasa geçti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Kerem’in peşindeler

    Galatasaray'ın genç yıldızı bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Barcelona deplasmanında da yeteneklerini sergiledi.

    AVRUPA'NIN DEVLERİ KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALDI
    Avrupa'nın devleri Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yarış halindeler… Fransız ve İspanyol devleri şimdiden Galatasaray'ın kapısını çaldı.

    LUİS CAMPOS DEVREDE
    Fransız devi Lyon ve İspanyol ekibi Atletico Madrid Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmayı planlıyor. Transfer için Galatasaray'ın danışmanı Luis Campos da devrede...

    Luis Campos iki takımdan gelen transfer tekliflerini yönetimle sürekli değerlendiriyor. Ancak şu an gelen teklifler Sarı-Kırmızılı Yönetimi tatmin edecek cinsten değil…

    Galatasaray, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek yıldız oyuncu için 20 milyon Euro bonservis ücreti bekliyor. Bu rakam verildiği taktirde Kerem'in satışı için onay çıkacak.

        Kerim Aktürkoğlu, Barcelona deplasmanında ortaya koyduğu performansla İspanyol medyasından da tam not almıştı. Genç yetenek için "Kim bu Aktürkoğlu? Harika bir futbolcu" yorumları yapılmıştı.

        23 yaşındaki yıldız, bu sezon 41 karşılaşmada forma giydi. Sarı-Kırmızılı formayla 9 gol atarken 9 da asist yapmayı başardı.

        Bu sezon ligde sadece 1 kez maç kaçıran Kerem istikrarlı futboluyla da dikkat çekiyor.
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        Haberler Spor Kerem Aktürkoğlu bombası! Fransız ve İspanyol devleri peşinde: Luis Campos'la görüştüler
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