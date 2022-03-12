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    • Spor
    • 12.03.2022 18:37
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    • 12.03.2022 18:37
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    Trabzonspor - Göztepe canlı maç izle! Trabzonspor - Göztepe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor - Göztepe canlı maç izle araştırmaları akşam saatlerinde yoğunluk kazandı. Spor severler Trabzonspor – Göztepe’nin bu akşamki karşılaşmasını heyecanla bekliyor ve nefesler tutuldu. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler güncel bilgileri araştırmaya başladı. Süper Lig'in 29. haftasında bugün Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi canlı olarak takip etmeniz mümkün. Trabzonspor - Göztepe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!seçeneğini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Göztepe canlı maç izle!

    Trabzonspor - Göztepe canlı maç izle! Trabzonspor - Göztepe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları akşam saatlerinde yoğun bir şekilde yapılıyor. Süper Lig'in 29. haftasında lig düşme potasında bulunan Göztepe'yi evinde ağarlayacak olan Trabzonspor heyecan dolu bir mücadeleyi gözler önüne serecek. Futbol sever taraftarlar bu önemli karşılaşmayı internetten canlı olarak seyretmek istiyor. İşte Trabzonspor - Göztepe maçına dair tüm bilgiler...

    MAÇIN DETAYLARI!

    Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Göztepe maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

    Trabzonspor - Göztepe ilk 11'ler:

    Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Ndiaye, Aytaç, Soner, Halil, Di Santo

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR

    Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Djaniny Semedo de önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 6 kez fileleri sarstı. Abdülkadir Ömür 4, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan, son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa'da bile adından sıkça söz ettiriyor.

    Karşılaşma saati kar bekleniyor

    Pek çok ilimizi etkisi altına alan kar yağışı, Trabzon'da da kendini gösterdi. Meteorolojinin tahminlerine göre, maç saati Akyazı'da sağanak kar olabilir. Medical Park Stadı'nda olumsuz koşullar meydana gelmemesi adına yetkililer günlerdir hazırlık içinde. Zemin sürekli güneş panelleri ile korunurken, alttan ısıtma ve vakum sistemi de açık. Bununla birlikte maç öncesi saha çizgileri de kırmızıya boyanabilir. Saat 19.00'da hava sıcaklığı 2 derece olacak.

        PUCHACZ'IN YERİNE TRONDSEN

        PFDK'nın iki maçtan men ettiği Puchacz, bugünkü Göztepe maçında yok. Teknik direktör Abdullah Avcı, Polonyalı futbolcunun yerine sol bekte Trondsen'i denedi. Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Norveçli yıldızın bugün ilk 11'de başlama ihtimali yüksek.

        TRABZON 12-5 ÖNDE

        Trabzonspor ile Göztepe, bugün Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım, oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 12-5 üstünük sağladı. 10 maç ise berabere bitti. Fırtına bu periyotta 38 gol attı, 20 tane de yedi.

        EVİNDE DE ÇOK ÜSTÜN

        Fırtına, Göztepe ile sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 3 kez de kaybetti. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.

        AFET OLMAZSA OYNANIR

        ŞenoL Güneş Stadı Direktörü Alparslan Özdemir, maça hazır olduklarını söyledi. Özdemir, "Ocak'ta Rize'de oynanan maç kar nedeniyle tatil edildiğinde, aynı gün Akyazı'da yağış olmamıştı. Dağ tarafından gelen kar stada vurmuyor. Ancak denizden gelirse durum farklı. Afet durumunda kar yağmadığı sürece sıkıntı olmayacaktır. Çizgileri zaten direkt kırmızıya boyayacağız" dedi.

        AKYAZI KARA HAZIR

        Bugün saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor- Göztepe maçında sağanak kar yağışı beklenirken, Şenol Güneş Stadı'nda ciddi önlemler alındı. Zeminde sürekli güneş ışığı panelleri çalışıyor, alttan ısıtma aktif edildi.
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