Trabzonspor - Göztepe canlı maç izle! Trabzonspor - Göztepe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları akşam saatlerinde yoğun bir şekilde yapılıyor. Süper Lig'in 29. haftasında lig düşme potasında bulunan Göztepe'yi evinde ağarlayacak olan Trabzonspor heyecan dolu bir mücadeleyi gözler önüne serecek. Futbol sever taraftarlar bu önemli karşılaşmayı internetten canlı olarak seyretmek istiyor. İşte Trabzonspor - Göztepe maçına dair tüm bilgiler...
MAÇIN DETAYLARI!
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Göztepe maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Trabzonspor - Göztepe ilk 11'ler:
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Ndiaye, Aytaç, Soner, Halil, Di Santo
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
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GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR
Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Djaniny Semedo de önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 6 kez fileleri sarstı. Abdülkadir Ömür 4, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan, son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa'da bile adından sıkça söz ettiriyor.
Karşılaşma saati kar bekleniyor
Pek çok ilimizi etkisi altına alan kar yağışı, Trabzon'da da kendini gösterdi. Meteorolojinin tahminlerine göre, maç saati Akyazı'da sağanak kar olabilir. Medical Park Stadı'nda olumsuz koşullar meydana gelmemesi adına yetkililer günlerdir hazırlık içinde. Zemin sürekli güneş panelleri ile korunurken, alttan ısıtma ve vakum sistemi de açık. Bununla birlikte maç öncesi saha çizgileri de kırmızıya boyanabilir. Saat 19.00'da hava sıcaklığı 2 derece olacak.