Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.03.2022 20:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2022 20:54
    ABONE OL

    Coştu bir kere! Abdülkadir Ömür'den kariyer rekoru

    Trabzonspor’un Göztepe ile oynadığı maçta İzmir ekibinin ağlarına iki gol gönderen Abdülkadir Ömür, ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı. Abdülkadir Ömür kariyer rekorunu kırmayı başardı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Abdülkadir Ömür’den kariyer rekoru

    Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür kariyer sezonunu yaşıyor.

    ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN KARİYER REKORU
    Bordo-Mavililer'in Göztepe ile oynadığı maçta rakip kaleye iki gol birden gönderen genç futbolcu, böylelikle bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkarmayı başardı.

    6 gole ulaşan Abdülkadir Ömür böylelikle 5 golle oynadığı 2018-2019 sezonunu geride bırakarak en skorer lig performansına imza attı ve bu alanda kariyer rekoru kırmış oldu.

    DEVLERİN RADARINA GİRDİ
    Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından sahalara harika bir dönüş yapan Abdülkadir Ömür Trabzonspor'un başarısında önemli bir rol oynadı.
        Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor
        Haberler Spor Coştu bir kere! Abdülkadir Ömür'den kariyer rekoru
            SON DAKİKA