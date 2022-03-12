Coştu bir kere! Abdülkadir Ömür'den kariyer rekoru

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür kariyer sezonunu yaşıyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN KARİYER REKORU
Bordo-Mavililer'in Göztepe ile oynadığı maçta rakip kaleye iki gol birden gönderen genç futbolcu, böylelikle bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkarmayı başardı.
6 gole ulaşan Abdülkadir Ömür böylelikle 5 golle oynadığı 2018-2019 sezonunu geride bırakarak en skorer lig performansına imza attı ve bu alanda kariyer rekoru kırmış oldu.
DEVLERİN RADARINA GİRDİ
Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından sahalara harika bir dönüş yapan Abdülkadir Ömür Trabzonspor'un başarısında önemli bir rol oynadı.