Fenerbahçe, Shakhtar’dan Pedrinho ve D.Kiev’den Marcos Antonio'yu yakın markaja aldı

Savaş nedeniyle başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti. Fenerbahçe, Shakhtar'dan ayrılmaya hazırlanan sağ kanat oyuncusu Pedrinho için atağa kalktı. Shakhtar'ın sezon başında 18 milyon Euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Pedrinho'nun kulüpten ayrılmak için talebini ilettiği ifade edildi. Fenerbahçe ayrıca Shakhtar'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcos Antonio için de devreye girdiği gelen haberler arasında. Sarı- Lacivertliler, 21 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha için yaz transfer döneminde de ilgi göstermişti. Fenerbahçe yönetimi, talipleri artan iki oyuncu içinde elini çabuk tutmak istiyor.
ARDA 11'E DÖNÜYOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Alanya maçında Arda Güler'i 11'de sahaya süreceği öğrenildi. 17 yaşındaki yıldız futbolcu, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine forma giyecek.
SAHAYA KAR YAĞDI FENER SALONA KOŞTU
Fenerbahçe, yarın deplasmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Günün tek antrenmanı salonda yapıldı. İki grup halinde ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının son çalışmasını bu sabah yapıp öğlen Alanya'ya hareket edecek.