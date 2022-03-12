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    Fenerbahçe, Shakhtar’dan Pedrinho ve D.Kiev’den Marcos Antonio'yu yakın markaja aldı

    F.Bahçe, Shakhtar’dan ayrılmayı planlayan Pedrinho ile yine D.Kiev’den ayrılmak istediğini söyleyen Marcos Antonio’yu yakın markaja aldı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ukrayna’dan ikisi bir arada

    Savaş nedeniyle başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti. Fenerbahçe, Shakhtar'dan ayrılmaya hazırlanan sağ kanat oyuncusu Pedrinho için atağa kalktı. Shakhtar'ın sezon başında 18 milyon Euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Pedrinho'nun kulüpten ayrılmak için talebini ilettiği ifade edildi. Fenerbahçe ayrıca Shakhtar'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcos Antonio için de devreye girdiği gelen haberler arasında. Sarı- Lacivertliler, 21 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha için yaz transfer döneminde de ilgi göstermişti. Fenerbahçe yönetimi, talipleri artan iki oyuncu içinde elini çabuk tutmak istiyor.



    ARDA 11'E DÖNÜYOR
    Teknik direktör İsmail Kartal'ın Alanya maçında Arda Güler'i 11'de sahaya süreceği öğrenildi. 17 yaşındaki yıldız futbolcu, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine forma giyecek.



    SAHAYA KAR YAĞDI FENER SALONA KOŞTU
    Fenerbahçe, yarın deplasmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Günün tek antrenmanı salonda yapıldı. İki grup halinde ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının son çalışmasını bu sabah yapıp öğlen Alanya'ya hareket edecek.



        ATİBA DERBİYE YETİŞMİYOR
        Son Başakşehir maçında sakatlanan Beşiktaş'ın orta sahadaki önemli ismi Atiba'nın ağrıları azaldı. Ancak Kanadalı oyuncu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Atiba dün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Atiba dışında Pjanic ile Welinton'un da derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.



        BAŞKAN ÇEBİ'DEN MORAL ZİYARETİ
        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesi teknik ekip ve futbolcularla dün öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda gerçekleşen yemekte sohbet ettiği Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, teknik ekip ve futbolculara Galatasaray derbisinde başarılar diledi.



        İSTANBUL'A DEĞİL DİREKT İZMİR'E
        Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına İspanya'da başladı. Dün rejenerasyon çalışması yapan Sarı-Kırmızılılar ayrıca İstanbul'a değil İzmir'e gitme kararı aldı. Cimbom derbi öncesi pazar gününe kadar idmanlarını İzmir'de sürdürecek. Pazar akşamı İstanbul'a dönmeyi planlayan Galatasaray bu şekilde maça hazırlanacak.



            EREN ELMALI HAMLESİ
            Transfer çalışmalarına start veren Trabzon, Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı için harekete geçti . 21 yaşındaki oyuncuyu Abdullah Avcı da istiyor...
            Trabzonspor, gelecek sezonun planlamasına devam ediyor. Bordo-Mavililerin son olarak Kasımpaşa forması giyen Evren Eren Elmalı'ya kanca attığı öğrenildi. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki başarılı sol beki teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi. Bordo-Mavililer'in kadrosunda yer alan Puchacs'ın sözleşmesi bu sezon bitiyor. İsmail Köybaşı ve Trondsen'in ise performansları yeterli bulunmuyor. Gelecek sezon yerli kuralının değişmesi nedeniyle Trabzonspor'un o bölgeye yerli bir transfer yapması bekleniyor. Eren Elmalı bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.



            PUCHACZ'IN YERİNE TRONDSEN
            Polonyalı sol bek cezası nedeniyle bugün oynayamayacak. Onun yerine Norveçli yıldız forma giyecek... Trabzonspor'un F.Bahçe ile oynadığı maç sonrası PFDK'ya sevk edilen Puchacz 2 resmi maçtan men cezası aldı. Bordo-Mavililer'de Göztepe maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, Puchacz'ın yerine Trondsen'i denedi. Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Norveçli oyuncunun Göztepe ile oynanacak olan maça 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.



            DORUKHAN İÇİN KRİTİK GÜN!
            Kalçasındaki sakatlığı geçen yıldız oyuncunun Göztepe maçında forma giyip giymeyeceği bugün belli olacak... Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak maç eksiği olan oyuncunun Göztepe ile oynanacak olan karşılaşma da forma giyip giyemeyeceği bugün netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonucunda Dorukhan Toköz'ü 21 kişilik maç kadrosuna dahil etme ihtimali bulunuyor. Bu sezon 9 maç kaçıran ve 19 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı. Dorukhan, son olarak Alanyaspor maçında forma giymişti.



                MESSİ'YE KIZDI 'SAHTEKAR' DEDİ
                PSG'nin eski yıldızı Rothen, Lionel Messi ve Neymar'ı hedef aldı. Messi için, "Sahtekar" ifadelerini kullandı Paris Saint-Germain'de Real Madrid yenilgisinin yankıları devam ederken takımın iki yıldızı Lionel Messi ve Neymar topun ağzında! Süper Lig'de Ankaragücü forması da giyen PSG'nin eski oyuncularından Jeremy Rothen, Paris ekibinin yenilgisinde Messi ve Neymar'ı suçladı. RMC Sport yorumcusu Rothen, Lionel Messi için "Sahtekar" ifadesini kullandı. Eski futbolcu, "Sahtekar... Messi için bunu söylerken utanıyorum. Sorumluluklarını üstlenmek onlara kalmış. Onlar kulübün figürleri, Leonardo bunun için onları aldı. İki maçta da tehlike yaratan tek kişi Mbappe'ydi. Geldiğinden beri yaptığı sahtekarlık... Leo hakkında bunları söylediğim için utanıyorum ama gerçek bu" ifadelerini kullandı. İspanyol basınında çıkan haberlerde, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Real Madrid yenilgisinin ardından sabrının oldukça taştığı öne sürüldü. Katarlı patronun Neymar'ın gece hayatından rahatsız olduğu belirtildi. Al- Khelaifi'nin Neymar'ın aynı zamanda menajerliğini yapan babasıyla arasındaki ilişkilerin iyi olmaması nedeniyle oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı yazıldı. Haberde PSG taraftarının Brezilyalı yıldız Neymar'a olan tepkisine de dikkat çekildi.



                MELER VE KARDEŞLER: MAÇLARA ÇIKMIYORUZ
                13 hakemin liste dışı kalmasının ardından Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler federasyona giderek görev almak istemediklerini söyledi
                LİSTE dışı kalan hakemlerle ilgili karar gündeme bomba gibi düşerken çok önemli bir gelişme daha yaşandı. FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Arda Kardeşler'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi. Bu nedenle hakem sayısının azlığı nedeniyle geçen hafta ceza alması gereken Zorbay Küçük Başakşehir-Antalyaspor maçına atandı. Bu flaş kararın ardından MHK'nın tutumu merak konusu.



                GÜNLER BİZİM İÇİN KOLAY GEÇMİYOR
                PSG'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid yenilgisinin ardından 2 günün kolay geçmediğini söyledi. Donnarumma, "Böyle zamanlardan güçlü çıkmamız gerekiyor. Şimdi ligi kazanmalıyız. Fransa Ligi'ni kazanmamız için her şeyimizi vermemiz gerekiyor" diye konuştu.



                    SÜPER LİG'DE BUGÜN 3 MAÇ DAHA VAR
                    Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Atakaş Hatayspor- Fatih Karagümrük maçı var. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 16.00'da Erkan Özdamar'ın yöneteceği maçta Altay-Yeni Malatya karyı karşıya gelecek. Aynı saatte Kasımpaşa, Çaykur Rize'yi ağırlayacak. Bu karşılaşmada ise Sarper Barış Saka düdük çalacak.



                    FURKAN'IN 8 SAYISI PHİLADELPHİA'YA YETMEDİ
                    NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, evinde Brooklyn Nets'e 129-100 mağlup oldu. Furkan 8 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Brooklyn'de ise Kevin Durant 25 sayı, 14 ribaund, Seth Curry 24 sayı ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Diğer maçta Golden State Warriors, deplasmanda Denver Nuggets'ı 113-102 yendi.



                    HİKMET KARAMAN'A 1 MAÇ CEZA VERİLDİ
                    Kayserispor'a ve Teknik Direktör Hikmet Karaman'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi. PFDK, Alanya maçındaki olaylar nedeniyle Kayserispor'a toplam 157 bin TL yara cezası verirken, teknik direktör Hikmet Karaman'a 1 resmi maçtan men cezası verdi. Karaman'a ayrıca 13 bin TL para cezası da verildi.

                    ANTALYALI MEHMEDİ 2.5 AY UZAK KALACAK
                    Fraport TAV Antalyaspor'da, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'la yapılan maçta sakatlanan Admir Mehmedi, 2,5 ay sahalardan uzak kalacak. Antalyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada "Oyuncumuza İsviçre'deki kontrollerinde sol arka tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

                    MUSTAFA CENGİZ 1. GAZİ OYUNLARI DÜN BAŞLADI
                    Gaziantep BŞ Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları" başladı. Gaziantep BŞ Belediye Başkanı Fatma Şahin, "G.Saray'a başkanlık yapmış Mustafa Cengiz ağabeyi unutmamak ve unutturmamak, yeni Mustafa Cengizler yetiştirmek için buradayız" dedi.

                    TRABZON'DA SARI ALARM!
                    Trabzon'da Göztepe maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Göztepe maçına Peres, Djaniny, Siopis, Uğurcan ve Bakasetas üçer sarı kartla çıkacak. Bu oyuncular kart görürse Rize'ye karşı forma giyemeyecek.

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                    Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor
                    Haberler Spor Fenerbahçe, Shakhtar’dan Pedrinho ve D.Kiev’den Marcos Antonio'yu yakın markaja aldı
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