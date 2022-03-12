Fenerbahçe, Shakhtar’dan Pedrinho ve D.Kiev’den Marcos Antonio'yu yakın markaja aldı





MESSİ'YE KIZDI 'SAHTEKAR' DEDİ

PSG'nin eski yıldızı Rothen, Lionel Messi ve Neymar'ı hedef aldı. Messi için, "Sahtekar" ifadelerini kullandı Paris Saint-Germain'de Real Madrid yenilgisinin yankıları devam ederken takımın iki yıldızı Lionel Messi ve Neymar topun ağzında! Süper Lig'de Ankaragücü forması da giyen PSG'nin eski oyuncularından Jeremy Rothen, Paris ekibinin yenilgisinde Messi ve Neymar'ı suçladı. RMC Sport yorumcusu Rothen, Lionel Messi için "Sahtekar" ifadesini kullandı. Eski futbolcu, "Sahtekar... Messi için bunu söylerken utanıyorum. Sorumluluklarını üstlenmek onlara kalmış. Onlar kulübün figürleri, Leonardo bunun için onları aldı. İki maçta da tehlike yaratan tek kişi Mbappe'ydi. Geldiğinden beri yaptığı sahtekarlık... Leo hakkında bunları söylediğim için utanıyorum ama gerçek bu" ifadelerini kullandı. İspanyol basınında çıkan haberlerde, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Real Madrid yenilgisinin ardından sabrının oldukça taştığı öne sürüldü. Katarlı patronun Neymar'ın gece hayatından rahatsız olduğu belirtildi. Al- Khelaifi'nin Neymar'ın aynı zamanda menajerliğini yapan babasıyla arasındaki ilişkilerin iyi olmaması nedeniyle oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı yazıldı. Haberde PSG taraftarının Brezilyalı yıldız Neymar'a olan tepkisine de dikkat çekildi.