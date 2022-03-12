Derbinin ertelenmesini isteyen Burak Elmas'a red cevabı geldi! TAKVİM'e konuşan Ceyhun Kazancı nedenini açıkladı

Beşiktaş ile G.Saray arasında pazartesi günü oynanacak derbiyle ilgili erteleme haberleri gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bu teklif bizden gelmedi. Önce Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'ne sordu. Başkan da bunu kulüplere sundu. Biz Galatasaray olarak net olarak görüşümüzü belirtmiştik. Sahaların bozulmaması, sakatlıkların olmaması ve güzel oyunun etkilenmemesi için erteleme fikrine sıcak bakacağımızı belirtmiştik" ifadelerini kullandı. TAKVİM'e konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Maçın ertelenmesini istemiyoruz ve bu talebi gerekli bulmuyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş cephesi, Galatasaray'ın erteleme talebine olumsuz bakarken, Futbol Federasyonu'nun bu konuyla ilgili vereceği karar merak ediliyor.