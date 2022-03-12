Cimbom gözünü 18 Mayıs'taki finale dikti!

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Galatasaray çeyrek final öncesi avantajı yakaladı... Sarı-Kırmızılılar, İspanya deplasmanında ortaya koyduğu müthiş mücadele ile bu sezon fazlasıyla üzdüğü taraftarını daha büyük hedefler için umutlandırdı. Avrupa'da son oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, 1999-2000'den sonra ilk kez böyle bir seri yakaladı. Ön eleme turunda önce St. Johnston'ı 1-1 ve 4-2, ardından da Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla eleyen Galatasaray grupta ise Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak lider olarak son 16 turuna kaldı. Cimbom 2000 yılında ise Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçında Hertha Berlin ve Milan'ı yendikten sonra UEFA Kupası'nda oynadığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmüş ve ardından Parken Stadı'nda kupaya uzanmıştı. Bu sezon Avrupa'da 5 maçta kalesini kapatan ve bunu başaran 3 takımdan biri olan Galatasaray deplasmanda gol yemeyen tek takım unvanını aldı. Sarı-Kırmızılılar oynadığı maçlarda hiç yenik duruma düşmezken, Avrupa Ligi'nde yenilgisiz 3 takımdan birisi olmayı başardı. Gösterdiği müthiş performansla 2000 yılından esintiler sunan Cimbom artık gözünü 18 Mayıs'ta Sevilla'da oynanacak finale dikti. Sarı-Kırmızılı camiada herkes ikinci Avrupa kupasının hayalini ciddi şekilde kurmaya başladı.