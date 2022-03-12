Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden ancak bu yenilgiyi son karşılaşmada alan Kasımpaşa, bu sezon seyircisi önünde üst üste iki maçı puansız geçmedi. Süper Lig'de oynadığı son altı maçın dördünü kaybeden Çaykur Rizespor'un, bu süreçte aldığı iki puan da golsüz berabere kaldığı deplasman karşılaşmalarında geldi.





İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mabil, Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık, Fabricio, Holmen, Selim, Eren, Phiri, Gedson Fernandes, Boldrin, Boyd, Bolasie, Cisse

Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçını da kaybeden Çaykur Rizespor, bu beş karşılaşmada da kalesinde en az ikişer gol gördü. 2021/22 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa. Çaykur Rizespor ise şu ana kadar kaydettiği gollerin en büyük bölümünü bu şekilde bulan ekip konumunda.

Sezonun ilk yarısında oynanan Süper Lig maçında Çaykur Rizespor filelerini havalandıran Kasımpaşa forveti Umut Bozok, bu sezon üç farklı takıma her iki yarıda da gol atan ilk oyuncu olmak istiyor.

Kasımpaşa'ya devre arasında transfer olan Jackson Muleka, Süper Lig'de çıktığı dört maçta altı gole doğrudan katkı sağladı. Muleka, aynı zamanda bu sezon en az 100 dakika forma giyen oyuncular arasında en sık gol katkısı yapan isim konumunda.

Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor formasıyla ilk Süper Lig maçına çıktığından bu yana takımının attığı dört golün üçüne doğrudan katkı sağladı. Çaykur Rizespor'un başında çıktığı ilk iki maçı kaybeden Bülent Korkmaz, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde hiçbir takımdaki görevine ilk üç karşılaşmayı puansız geçerek başlamadı.