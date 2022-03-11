Trabzonspor hem ligde hem Avrupa'da fark yaratıyor! Tek rakibi Bayern





ANADOLU EFES 22.00'DE MONACO'YA KONUK OLUYOR

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 29. haftasında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile TSİ 22.00'de mücadele edecek. Lacivert- Beyazlılar, Euroleague'de şimdiye kadar oynadığı 27 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor. Monaco ise oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.



ALT LİGLERDE TÜM MAÇLAR 1 HAFTA ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto Süper Lig haricindeki liglerdeki maçları 1 hafta ileri kaydırdı. TFF'nin dün aldığı karara göre, 11 Mart-14 Mart tarihleri arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı.



YÖNETİME GÜVEN VERDİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la anlaşma zemini arayan siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki ismin son haftalardaki performansı ile ikna oldu. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.



BAŞKAN ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un MHK'nin 13 hakemle devam etmeme kararı ve sonrasında yaşanan spekülasyon nedeniyle bugün bir basın toplantısı yapacağı bildirildi.



TEK HEDEFİMİZ İYİ FUTBOL VE 3 PUAN

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Her maçı tek tek değerlendiriyoruz. Futbol anlamında daha iyi şeyler yapmaya çıkarken, sonucunda da 3 puanı hedefliyoruz. Bu karşılaşmada özellikle seyirci anlamında büyük destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.



CENK ÖZKAÇAR'IN YENİ LAKABI 'SİGORTA'

Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Belçikalı futbolseverler, genç oyuncuya performansı sebebiyle 'Türk sigorta' lakabını taktı. 28 maça çıkan 21 yaşındaki genç yıldız, takımında en fazla forma giyen üçüncü oyuncu oldu.



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