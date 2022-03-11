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    Trabzonspor hem ligde hem Avrupa'da fark yaratıyor! Tek rakibi Bayern

    Bu sezon oynadığı 28 karşılaşmanın 27’sinde rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor’un Avrupa’daki lider takımlar kıstas alındığında tek rakibi Bayern Münih oldu. İşte sizler için derlediğimiz 11 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor habeleri...

    Tek rakibi Bayern!

    Sezona damgasını vuran Trabzonspor birçok istatistikte rakiplerine önemli farklar atmayı başardı. Bordo- Mavili takımın bu sezonki en önemli istatistiklerinden biri de ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 27'sinde rakip ağlara gol gönderme başarısı oldu. Ligde bunu başaran tek takım olan Trabzonspor'un Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında ve lider takımlara bakıldığında tek rakibi ise oynadığı tüm maçlarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Alman ekibi Bayern Münih. Ligde şu ana kadar oynanan 28 maçta 52 kez gol sevinci yaşayan ve en fazla gol atan takım konumunda bulunan Abdullah Avcı'nın ekibi, ortalama 48 dakikada bir rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Trabzonspor attığı 52 golün 46'sı ceza sahası içerisinden kaydetti.



    TRABZON'A YİNE HAMSİK ŞOKU
    Sakatlığı için dinlendirmeli bir tedavi programı uygulanan Marek Hamsik önceki gün yapılan antrenmanın ardından bir de ülkesindeki doktorlara gözükmek isteyerek Slovakya'ya gitti. Yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak olan Slovak futbolcu 19 gün önce de ülkesine giderek doktoruna gözükmüştü. Yönetimin onay vermesi sonrası Hamsik dün sabah ülkesine gitti. Yıldız oyuncunun ne kadar süre ülkesinde kalacağı ve nasıl bir tedavi programı uygulanacağı belirsizliğini koruyor.



    ŞAMPİYONLUK İÇİN ARTIK GÜN SAYIYOR
    En yakın takipçisi Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor şampiyonluk hasretine son vermek için artık gün saymaya başladı.

    PUCHACZ'A 1 MAÇ CEZA
    Trabzonspor'un sol beki Tymoteusz Puchacz'a Fenerbahçe derbisindeki hakareti sebebiyle iki maçtan men cezası verdi. Polonyalı sol bek takımının Göztepe ve Çaykur Rize maçlarında görev alamayacak.



        SOLUN ÇARESİ AYRTON LUCAS
        Fenerbahçe, Rusya'dan sezon sonunda ayrılmayı planlayan Brezilyalı sol bek Ayrton Lucas'ın menajeri ile masaya oturdu. Kanarya, 24 yaşındaki oyuncuya 2018'de Fluminense forması giydiğinde de talip olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası, FIFA tarafından Rus liginde mücadele eden futbolcuların sözleşmelerini feshedebilme hakkı tanınması adeta bir ara transfer dönemi yarattı. Sarı-Lacivertliler, Spartak Moskova'da forma giyen Brezilyalı sol bek Ayrton Lucas'a kanca attı. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için menajeri ile temasa geçtiği ifade ediliyor. Ancak Fenerbahçe bu transferi sezon sonunda yapmayı planlıyor. Bu arada Spartak Moskova kulübünden bir açıklama geldi. Spartak Moskova Basın Sözcüsü Dmitry Zelenov, "Spartak Moskova'dan ayrılan futbolcu olmayacak. Takımımız bir sonraki maça odaklanmıştır." ifadelerini kullandı. Ancak açıklamanın bu sezon için olduğu Ayrton Lucas'un sezozunun bitimiyle birlikte Rusya'dan ayrılmayı planladığı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuya 2018 yılında Fluminense forması giydiğinde de talip olmuştu.



        İRFAN CAN'A 1 MERT'E 2 MAÇ CEZA
        PFDK, Trabzonspor derbisinin faturasını açıkladı... PFDK, geçtiğimiz hafta oynanan maçlara ilişkin disiplin cezalarını açıkladı. Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, ciddi faullü harekete sebebiyle PFDK tarafından 1 maç cezaya çarptırıldı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ise hakareti sebebiyle iki maçtan men cezası aldı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'ne de Trabzonspor maçında taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle 90 bin TL para cezası kesildi.



        FERDİ'DE İŞLEM TAMAM
        Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile yola devam ediyor... Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu ile yeni kontrat için her konuda anlaşma sağladı. Genç oyuncunun kısa süre içinde Sarı-Lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yeniden anlaştığı Ferdi'nin adı Hollanda devi Ajax ve Belçika ekibi Club Brugge ile anılıyordu.



            ÜMRANİYE'DE YÜKSEK TEMPO
            Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Sakatlıkları süren Atiba ile Welinton'un tedavilerine devam edildi. 1.5 saat süren ve yüksek tempoda geçen idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Bu arada 21. yaşına giren Kerem Kalafat'ın doğum günü, tesislerde pasta kesilerek kutlandı.



            G.SARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI ATİLLA KARAOĞLAN'IN
            Süper Lig'de 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanancak olan derbi maçta Attila Karaoğlan'ın düdük çalacağı açıklandı.



            FENERBAHÇE SAFİPORT DÖRTLÜ FİNALE YÜKSELDİ
            Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Letonya'nın TTT Riga ekibini 88-65 yenerek Dörtlü Final'e kaldı. Dörtlü Final'de Çekya temsilcisi USK Prag ile İtalya ekibi Beretta Famila Schio arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Dörtlü Final maçları, 8 ve 10 Nisan'da oynanacak.



                ALPEREN'DEN RESİTAL!
                Milli basketbolcumuz, Houston formasıyla Lakers'a karşı kariyer rekoru kırdı. Alperen Şengün, LeBron James'e sahayı dar etti.
                NBA'de Alperen Şengün resitali devam ediyor... Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'ı 139-130 mağlup ettiği karşılaşmaya Alperen Şengün istatistikleriyle göz doldurdu. 40 dakika parkede kalan milli basketbolcumuz, 21 sayıyla kariyer rekoru kırarken, 14 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 2 de blok üretti. Houston Rockets'ta 32 sayıyla oynayan Jalen Green maçın en skorer oyuncusu oldu. Alperen Şengün'ün performansına ABD medyasından da büyük övgü geldi. ABD medyası, "Alperen müthiş bir performans sergiledi. Lakers'ın yıldızı LeBron James'i boyaya gönderdi!" yorumlarında bulundu.



                PARMAK ISIRTIYOR!
                Alperen Şengün henüz 19 yaşında olmasına rağmen, NBA'de müthiş bir performans sergiliyor. Yıldız basketbolcudan övgüyle bahsediliyor.



                KAR ALTINDA OYNANAN MAÇTA 3 PUAN EYÜP'ÜN
                Spor Toto 1. Lig'de 23 Ocak'ta kar yağışı sebebiyle 13. dakikasında ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile devam devarken ertelenen Eyüpspor-Bursaspor maçı dün kaldığı yerden başlayarak tamamlandı. 1-0'lık skor avantajı ile maça başlayan Eyüp, kalan bölümde attığı iki golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Dünkü maç sırasında da kar yağışı etkili oldu.



                    BÜYÜK HEYECAN CADDEBOSTAN'DA!
                    Red Bull Uçuş Günü yine nefesleri kesecek. Üç yıl aradan sonra, bu yıl İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan etkinlikte ülke genelindeki tüm uçuş meraklıları bir araya gelecek... Red Bull Uçuş Günü 5 Haziran 2022 tarihinde Caddebostan sahilde gerçekleşecek... Büyük etkinlik için başvurular, 15 Nisan tarihine kadar uzatıldı.



                    ANADOLU EFES 22.00'DE MONACO'YA KONUK OLUYOR
                    Anadolu Efes, THY Euroleague'in 29. haftasında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile TSİ 22.00'de mücadele edecek. Lacivert- Beyazlılar, Euroleague'de şimdiye kadar oynadığı 27 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor. Monaco ise oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

                    ALT LİGLERDE TÜM MAÇLAR 1 HAFTA ERTELENDİ
                    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto Süper Lig haricindeki liglerdeki maçları 1 hafta ileri kaydırdı. TFF'nin dün aldığı karara göre, 11 Mart-14 Mart tarihleri arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı.

                    YÖNETİME GÜVEN VERDİ
                    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la anlaşma zemini arayan siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki ismin son haftalardaki performansı ile ikna oldu. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

                    BAŞKAN ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPACAK
                    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un MHK'nin 13 hakemle devam etmeme kararı ve sonrasında yaşanan spekülasyon nedeniyle bugün bir basın toplantısı yapacağı bildirildi.

                    TEK HEDEFİMİZ İYİ FUTBOL VE 3 PUAN
                    Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Her maçı tek tek değerlendiriyoruz. Futbol anlamında daha iyi şeyler yapmaya çıkarken, sonucunda da 3 puanı hedefliyoruz. Bu karşılaşmada özellikle seyirci anlamında büyük destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

                    CENK ÖZKAÇAR'IN YENİ LAKABI 'SİGORTA'
                    Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Belçikalı futbolseverler, genç oyuncuya performansı sebebiyle 'Türk sigorta' lakabını taktı. 28 maça çıkan 21 yaşındaki genç yıldız, takımında en fazla forma giyen üçüncü oyuncu oldu.

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                    Haberler Spor Trabzonspor hem ligde hem Avrupa'da fark yaratıyor! Tek rakibi Bayern
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