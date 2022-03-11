Trabzonspor hem ligde hem Avrupa'da fark yaratıyor! Tek rakibi Bayern

Sezona damgasını vuran Trabzonspor birçok istatistikte rakiplerine önemli farklar atmayı başardı. Bordo- Mavili takımın bu sezonki en önemli istatistiklerinden biri de ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 27'sinde rakip ağlara gol gönderme başarısı oldu. Ligde bunu başaran tek takım olan Trabzonspor'un Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında ve lider takımlara bakıldığında tek rakibi ise oynadığı tüm maçlarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Alman ekibi Bayern Münih. Ligde şu ana kadar oynanan 28 maçta 52 kez gol sevinci yaşayan ve en fazla gol atan takım konumunda bulunan Abdullah Avcı'nın ekibi, ortalama 48 dakikada bir rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Trabzonspor attığı 52 golün 46'sı ceza sahası içerisinden kaydetti.
TRABZON'A YİNE HAMSİK ŞOKU
Sakatlığı için dinlendirmeli bir tedavi programı uygulanan Marek Hamsik önceki gün yapılan antrenmanın ardından bir de ülkesindeki doktorlara gözükmek isteyerek Slovakya'ya gitti. Yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak olan Slovak futbolcu 19 gün önce de ülkesine giderek doktoruna gözükmüştü. Yönetimin onay vermesi sonrası Hamsik dün sabah ülkesine gitti. Yıldız oyuncunun ne kadar süre ülkesinde kalacağı ve nasıl bir tedavi programı uygulanacağı belirsizliğini koruyor.
ŞAMPİYONLUK İÇİN ARTIK GÜN SAYIYOR
En yakın takipçisi Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor şampiyonluk hasretine son vermek için artık gün saymaya başladı.
PUCHACZ'A 1 MAÇ CEZA
Trabzonspor'un sol beki Tymoteusz Puchacz'a Fenerbahçe derbisindeki hakareti sebebiyle iki maçtan men cezası verdi. Polonyalı sol bek takımının Göztepe ve Çaykur Rize maçlarında görev alamayacak.