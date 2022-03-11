Galatasaray'ın yıkılmaz duvarı: Victor Nelsson ve Marcao! Rakamları inanılmaz!

İki futbolcunun attığı toplam 11 uzun pasın da 9'u isabetli oldu. Gecenin bir diğer yıldızı olan Sacha Boey de savunmadaki müthiş oyunuyla Nelsson ve Marcao'ya destek oldu.

Girdiği 13 ikili mücadelenin 11'ini kazanma başarısı gösteren Fransız sağ bek attığı 21 pasın da 18'inde isabet bularak alkış topladı.