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    • Spor
    • 11.03.2022 12:12
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    • 11.03.2022 12:19
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    Galatasaray'dan yine 11 maçlık seri | 1999-2000 yılındaki UEFA şampiyonluğunu hatırlattı! Bu bir işaret mi?

    UEFA Avrupa Ligi grubundan yenilgisiz lider çıktıktan sonra son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp’ta 0-0 berabere kalan Galatasaray yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Bu sonuçla birlikte Cimbom, UEFA Kupası'nı kaldırdığı 1999-2000 yılında yakaladığı seriyi yeniden yakalamış oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Yine 11 maçlık seri! Bu bir işaret mi?

    Barcelona ile Nou Camp'ta golsüz berebare kalan Galatasaray, Avrupa'da yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnston'ı 1-1 ve 4-2, ardından da Danimarka ekibi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.



    Çok zor bir kura çeken ve Şampiyonlar Ligi ayarında bir gruba düşen Galatasaray buna rağmen müthiş bir performans gösterdi. İlk maçında Lazio'yu Nef Stadı'nda 1-0 yenen Cimbom ardından Marsilya ile Fransa'da 0-0 berabere kaldı.

    Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 1-0 yenip İstanbul'da 1-1 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar ardından Marsilya'yı Nef Stadı'nda 4-2'lik skorla bozguna uğrattı.



    11 MAÇLIK SERİ
    Grubun son maçında Lazio ile İtalya'da 0-0 berabere kalan Galatasaray adını lider olarak son 16 turuna yazdırdı. Dün de Barcelona deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılan Sarı-Kırmızılılar böylece Avrupa'da üst üste 11 maçını kaybetmemiş oldu.



        Cimbom, Avrupa'da böyle bir seriyi son olarak 1999-2000 yılında yapmıştı. Ve bu serinin 11. ve son maçında Arsenal'i Parken Stadı'nda deviren Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırmıştı.



        Sarı-Kırmızılılar o dönem Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçında Hertha Berlin ve Milan'ı yendikten sonra UEFA Kupası'nda oynadığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmeyerek kupaya uzanmıştı.

        Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Eğer Barcelona'yı elersek bu serinin sonu yine kupa olur" ifadesini kullandı.

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        Haberler Spor Galatasaray'dan yine 11 maçlık seri | 1999-2000 yılındaki UEFA şampiyonluğunu hatırlattı! Bu bir işaret mi?
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