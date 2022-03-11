Galatasaray'dan yine 11 maçlık seri | 1999-2000 yılındaki UEFA şampiyonluğunu hatırlattı! Bu bir işaret mi?

Barcelona ile Nou Camp'ta golsüz berebare kalan Galatasaray, Avrupa'da yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnston'ı 1-1 ve 4-2, ardından da Danimarka ekibi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.
Çok zor bir kura çeken ve Şampiyonlar Ligi ayarında bir gruba düşen Galatasaray buna rağmen müthiş bir performans gösterdi. İlk maçında Lazio'yu Nef Stadı'nda 1-0 yenen Cimbom ardından Marsilya ile Fransa'da 0-0 berabere kaldı.
Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 1-0 yenip İstanbul'da 1-1 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar ardından Marsilya'yı Nef Stadı'nda 4-2'lik skorla bozguna uğrattı.
11 MAÇLIK SERİ
Grubun son maçında Lazio ile İtalya'da 0-0 berabere kalan Galatasaray adını lider olarak son 16 turuna yazdırdı. Dün de Barcelona deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılan Sarı-Kırmızılılar böylece Avrupa'da üst üste 11 maçını kaybetmemiş oldu.