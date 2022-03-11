Galatasaray'dan yine 11 maçlık seri | 1999-2000 yılındaki UEFA şampiyonluğunu hatırlattı! Bu bir işaret mi?





Sarı-Kırmızılılar o dönem Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçında Hertha Berlin ve Milan'ı yendikten sonra UEFA Kupası'nda oynadığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmeyerek kupaya uzanmıştı.



Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Eğer Barcelona'yı elersek bu serinin sonu yine kupa olur" ifadesini kullandı.

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