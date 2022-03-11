Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Galatasaray Avrupa'da dev kulüpleri solladı

UEFA Avrupa Ligi'de grup aşamasıyla beraber şu ana kadar 7 maça çıkan Cimbom hiç yenilgi yaşamazken 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplam 15.00 puan kazanan Sarı-Kırmızılılar bu performansıyla Avrupa'da sezonun en iyi 18. takımı olmayı başardı.
Sarı-Kırmızılılar sıralamada Atletico Madrid, Monaco, Leverkusen, Roma, Atalanta, Sevilla, Barcelona, Dortmund, Leipzig ve Porto gibi önemli kulüpleri geride bırakmayı başardı.
Listenin zirvesinde 25.00 puanı bulunan Alman devi Bayern Münih yer alıyor.