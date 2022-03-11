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    • Spor
    • 11.03.2022 12:25
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    • 11.03.2022 12:27
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    Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Galatasaray Avrupa'da dev kulüpleri solladı

    Bu sezon Süper Lig’de taraftarını kahreden Galatasaray, Avrupa’da müthiş bir performans sergiliyor. UEFA Avrupa Ligi grubundan yenilgisiz lider çıktıktan sonra son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp’ta 0-0 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar gösterdiği performansla dev kulüpleri sollamayı başardı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray Avrupa’nın devlerini solladı

    UEFA Avrupa Ligi'de grup aşamasıyla beraber şu ana kadar 7 maça çıkan Cimbom hiç yenilgi yaşamazken 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplam 15.00 puan kazanan Sarı-Kırmızılılar bu performansıyla Avrupa'da sezonun en iyi 18. takımı olmayı başardı.

    Sarı-Kırmızılılar sıralamada Atletico Madrid, Monaco, Leverkusen, Roma, Atalanta, Sevilla, Barcelona, Dortmund, Leipzig ve Porto gibi önemli kulüpleri geride bırakmayı başardı.

    Listenin zirvesinde 25.00 puanı bulunan Alman devi Bayern Münih yer alıyor.
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Spor Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Galatasaray Avrupa'da dev kulüpleri solladı
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