Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Galatasaray Avrupa'da dev kulüpleri solladı

UEFA Avrupa Ligi'de grup aşamasıyla beraber şu ana kadar 7 maça çıkan Cimbom hiç yenilgi yaşamazken 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplam 15.00 puan kazanan Sarı-Kırmızılılar bu performansıyla Avrupa'da sezonun en iyi 18. takımı olmayı başardı.