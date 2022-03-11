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    Galatasaray zorlu Barcelona deplasmanında müthiş savaş verdi! İstanbul'a avantajlı döndü

    Zorlu Barcelona karşılamasında Avrupalı Cimbom, 90 dakika müthiş savaşarak geçit vermedi. 17 Mart’ta İstanbul’da oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

    G.Saray Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile berabere kaldı

    G.Saray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. 26. dakikada Barcelona'nın yıldızı Depay'ın kullandığı frikiği G.Saray kalecisi Pena köşeden çıkardı... 39'da Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla dışarı çıktı... 42'de Depay'ın sert şutunda kaleci Pena gole izin vermedi. 56'da Depay'ın kullandığı kornerde Busquets'in kafa vuruşunda Pena yine kalesinde devleşti. 62'de Alba'nın şutu direği yaladı. 75'de De Jong'un kale önündeki vuruşu direkten döndü. 78'de Gomis'in ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Galatasaray müthiş savaştı ve zorlu Barcelona deplasmanında avantajlı skor yakaladı. Tur ümitlerini 17 Mart'ta NEF Stadı'nda oynanacak rövanş maçına bıraktı...



    PENA KALESİNDE DEVLEŞTİ!
    G.Saray'ın Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena, Barcelona'ya karşı yaptığı kurtarışlarla büyük alkış topladı. Genç eldiven 3 net pozisyonda gole izin vermedi...

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