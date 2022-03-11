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    Barcelona'dan 1 yıllığına kiralanan Pjanic için Napoli devreye girdi

    La Gazetta dello Sport, Barcelona’nın Napoli’den Koulibaly’yi istediğini ve karşılığında Pjanic’i önerdiğini yazdı. Aynı gazetenin iddiasına göre Pjanic, İtalya’ya dönmeye sıcak bakıyor.

    Pjanic Napoli yolcusu

    Beşiktaş'ın Barcelona'dan 1 yıllığına kiraladığı Miralem Pjanic için önemli bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, Napoli'den Koulibaly'yi istedi ve karşılığında Pjanic'i önerdi. Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, Pjanic'in bu transferde bir sorun çıkarmayacağı da belirtildi. Keza Boşnak orta saha, daha önce yaptığı açıklamada İtalya'ya dönmek istediğinin altını çizmişti. Serie A'da Roma ve Juventus formaları da giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon euroya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı.Barcelona Teknik Direktörü Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi...



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    Pjanic'in yüksek maaşı Beşiktaş yönetiminin canını sıkıyordu. Yönetim Boşnak yıldızın kalması için maaşının yarısını Barcelona'nın karşılamasını talep etmeyi planlıyordu.

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    Haberler Spor Barcelona'dan 1 yıllığına kiralanan Pjanic için Napoli devreye girdi
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