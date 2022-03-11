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    Avrupa ligi gruplarında deplasmanda gol yemeyen Aslan, Barça’ya da geçit vermedi

    Aslan Avrupa'daki savunma performansı ile fark yaratıyor. G.Saray defansı Barcelona’ya da gol izni tanımadı. Avrupa’da bir maçı daha gol yemeden tamamladı.

    Avrupa’nın yıkılmaz kalesi

    G.Saray Avrupa'daki savunma performansı ile fark yaratıyor... Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 6 maçta kalesinde sadece 3 gol gören ve bu kulvarda en iyiler arasında yer alan Cimbom, deplasmanlarda ise 3 maçı da gol yemeden tamamlamıştı. Cimbom, Barcelona deplasmanı ile bu sayıyı 4'e çıkardı.



    YILDIZLARA GEÇİT VERMEDİLER
    G.Saray takım halinde Barcelona karşısında müthiş bir savunma performansı ortaya koydu. Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızlarına dev maçta gol izni tanımadı.



    ASLAN BİR İLKİ BAŞARDI
    Aslan'ın stoperleri Marcao ve Nelsson dünkü maçta rakiplerine göz açtırmadı. Öte yandan deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçında gol yemeyen Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Önemli bir başarıya imza attı.



        MARCAO BÜYÜLEDİ
        Marcao girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. İki hava topu mücadelesinin ikisinden de galip ayrıldı. Geceye damga vurdu.



        HEDEFİMİZE ULAŞTIK
        G.Saray'ın hocası Torrent, Barcelona maçı sonrası, "Amacımız rövanşa dair umutlu olmaktı ve bunu da başardık" diye konuştu.

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        Adı Sevgi fragman
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