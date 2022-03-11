Avrupa ligi gruplarında deplasmanda gol yemeyen Aslan, Barça’ya da geçit vermedi

G.Saray Avrupa'daki savunma performansı ile fark yaratıyor... Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 6 maçta kalesinde sadece 3 gol gören ve bu kulvarda en iyiler arasında yer alan Cimbom, deplasmanlarda ise 3 maçı da gol yemeden tamamlamıştı. Cimbom, Barcelona deplasmanı ile bu sayıyı 4'e çıkardı.
YILDIZLARA GEÇİT VERMEDİLER
G.Saray takım halinde Barcelona karşısında müthiş bir savunma performansı ortaya koydu. Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızlarına dev maçta gol izni tanımadı.
ASLAN BİR İLKİ BAŞARDI
Aslan'ın stoperleri Marcao ve Nelsson dünkü maçta rakiplerine göz açtırmadı. Öte yandan deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçında gol yemeyen Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Önemli bir başarıya imza attı.