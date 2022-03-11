Avrupa ligi gruplarında deplasmanda gol yemeyen Aslan, Barça’ya da geçit vermedi

G.Saray Avrupa'daki savunma performansı ile fark yaratıyor... Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 6 maçta kalesinde sadece 3 gol gören ve bu kulvarda en iyiler arasında yer alan Cimbom, deplasmanlarda ise 3 maçı da gol yemeden tamamlamıştı. Cimbom, Barcelona deplasmanı ile bu sayıyı 4'e çıkardı.