Avrupa devlerinden Crespo atağı! Rotasyon için alınan Portekizli yıldız için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo orta sahadaki mücadelesi ve savaşçı yapısıyla takımını sırtlıyor. Portekizli orta saha Crespo, geniş orta saha rotasyonunda formayı kaptı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da orta sahadaki değişmezi oldu. Son Trabzon maçında 13.1 km koşan Portekizli orta saha oyuncusu takımın en fazla ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan oyuncusu da oldu. Crespo'nun performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Estoril'den 1.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki orta sahayla Atletico Madrid ile Everton kulüpleri ilgilendiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar Crespo için 10 milyon Euro'nun altındaki tekliflerin değerlendirilmeyi düşünmüyor. Atletico Madrid'in devre arasında sarı lacivertli kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu, ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Miguel Crespo için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek, iyi bir bonservis bedeli teklifi gelirse görüşmeler başlayacak.

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