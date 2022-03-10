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    Verona'dan Fenerbahçe'nin yıldızı Zajc'a kanca!

    Fenerbahçe’nin gizli kahramanı Miha Zajc için Verona harekete geçti. İtalyan ekibinin sezonu Kanarya’nın kapısını çalması bekleniyor. Zajc bu sene 6 gol attı.

    Verona’dan Zajc’a kanca!

    Fenerbahçe'de bir türlü ilk 11 oyuncusu olarak kabul görmeyen Miha Zajc, bu sezon ligde takımın en golcü 3. ismi oldu. Miha Zajc, Süper Lig'de '6 ve 8 numara' pozisyonunda oynayan futbolcular arasında en golcü futbolcu konumunda. 15'i ilk 11'de olmak üzere 22 karşılaşmada forma giyen Zajc, 6 kez topu filelere yollamayı başardı. Sloven yıldız için İtalyan Ligi ekiplerinden Verona'nın harekete geçtiği öğrenildi. Sezon sonu için İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

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    Haberler Spor Verona'dan Fenerbahçe'nin yıldızı Zajc'a kanca!
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