Sivasspor’da Yatabare şoku yaşanıyor! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Sivasspor, golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin sakatlandığını açıkladı. Yatabare, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak. Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili açıklama yapan kulüp doktoru Burak Ayyıldız, "Oyuncumuzun sol uyluk iç kısmında ve arka adalede orta ve hafif seviyeli yırtıklar tespit edildi." İfadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'U GÖZÜNE KESTİRDİ!

Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırıp Stjepan Tomas'la anlaşma sağlayan düşme hattındaki Göztepe, Hırvat çalıştırıcıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. İzmir ekibinin yeni hocası ilk sınavında Trabzonspor'a karşı puan ya da puanlar almak istiyor.

FENER 4'LÜ FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında bugün Letonya ekibi TTT Riga ile karşı karşıya gelecek... Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Sarı- lacivertli takım, çeyrek final ilk maçını 77-56 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. Kanarya maçı alırsa turlayacak.

BAYRAĞIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Ergin Ataman, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerden sonra Rusya'yı temsil eden Euroleague takımlarının geleceğini belirleyecek oylama hakkında açıklamalarda bulundu. Ataman, "Türk takımlarıyla basketbolun en önemli kupalarını kazanırken Türk bayrağını zirveye çekmenin gururunu yaşadım. Türk takımları nerede bir haksızlığa uğrasa sesini en fazla çıkaran insan oldum. Her türlü birimi, organizasyonu, yapıyı yeri geldiğinde korkusuzca eleştirdim. Bayrağım ve milletim benim kırmızı çizgimdir" dedi. Tecrübeli koç, "Yine belirtmek isterim ki dileğim, önümüzde oynanacak maçlar sonucunda iki Türk takımımızın da Final-Four'a kalması, Türk basketbolunun her zaman hak ettiği yer olan zirvede olmasıdır" diye konuştu.

İSAK VURAL SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Benfica'nın altyapısından kadrosuna kattığı genç yıldız adayı İsak Vural, Sarı-Lacivertli takımla idmanda yer aldı. Fenerbahçe'de Enner Valencia günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu da özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda dayanıklılık çalışması yapıldı.

ALİ KOÇ KONUŞACAK!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yarın basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda yapılacak toplantının saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.

KARA KARTAL'IN ZORLU YOLU!

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste zorlu maçlara çıkacak... Siyah-Beyazlılar, pazartesi günü Galatasaray ile karşılaştıktan sonra sırasıyla Hatay, Trabzonspor ve Alanyaspor ile mücadele edecek.

TEK HEDEF DERBİ ZAFERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisine odaklandı. Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli teknik adamı oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde, "Bu sezon taraftarımızı çok üzdük. Derbi galibiyetiyle yeniden havaya girmeliyiz. Bu galibiyetten sonra yolumuz daha da açılacaktır. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

TORRENT İLK 11'DE 10 İSMİ BELİRLEDİ

G.Saray maçın oynanacağı Nou Camp'da dün son idmanı yaptı. Torrent'in ilk 11'i büyük oranda belirlediği öğrenildi. Konya maçına göre orta alanda Pulgar'ın yerine Taylan, forvette ise Gomis'in yerine Mohamed oynayacak. İspanyol hocanın sağ kanat için Emre veya Babel arasında bugün tercih yapacağı belirlendi.

XAVİ'DEN KEREM'E ÖVGÜ

Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray maçı öncesi Sarı- Kırmızılılar'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu övdü. Xavi, Kerem için, "Galatasaray kompakt bir takım. Bireysel olarak da Kerem Aktürkoğlu gibi beni şaşırtan yetenekte futbolcular var." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Galatasaray Domenec Torrent ile iyi bir çıkış yakaları" açıklamasını yaptı

BİLETLERE HÜCUM!

Göztepe maçı öncesi satışa çıkarılan biletler tükendi. Kombinesi olan taraftarların da maça gelmesi durumunda 41 bin civarında taraftarın izleyeceği karşılaşmada tribünlerin birlikte hareket etmesi bekleniyor. Fenerbahçe maçında çok ağır küfürlü tezahüratlarla karşılaşan Uğurcan Çakır başta olmak üzere tüm takıma destek verilmesi bekleniyor.

AVCI PLAKA YAPACAK!

Abdullah Avcı, Göztepe maçıyla birlikte ligde 61. kez Trabzonspor'un başında sahaya çıkacak. Ligde en yakın takipçisinin 15 puan önünde zirvede yen alan Bordo- Mavililer'in tecrübeli hocası 60 maçta 38 galibiyet, 18 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, Avcı döneminde 2.2 puan ortalaması yakalamayı da başardı.

BARÇA'YA KARŞI 9. KEZ SAHADA

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez Kupa 2'de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. G.Saray'ın 6 golüne karşılık Barça 14 kez fileleri havalandırdı.

GÖZLER INAKİ PENA'DA

Bu akşamki kritik Inaki Pena'nın performansı merak konusu... Devre arası Barcelona'dan kiralanan İspanyol kaleci eski takımına karşı forma giyecek.