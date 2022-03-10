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    Galatasaray ve Tottenham arasında Arturo Vidal kapışması

    La Tercera'nın haberine göre Galatasaray ve Premier Lig devi Tottenham Hotspur, Inter ile sözleşmesi bitecek olan Arturo Vidal'e teklif yaptı. İtalyan ekibinden ayrılması kesinleşen 34 yaşındaki orta alan oyuncusunun karar vermek için sezonun bitmesini bekleyeceği de vurgulandı.

    Arturo Vidal kapışması

    Yeni sezon öncesi çok yoğun bir transfer arayışı içinde olan Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Şili'de yayın yapan La Tercera'ya göre Sarı-Kırmızılılar, Inter formasını giyen Arturo Vidal'le ilgileniyor. Haberde, 34 yaşındaki Şilili futbolcuya Tottenham Hotspur'un da teklif yaptığı belirtildi.

    KESİN AYRILACAK
    Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Vidal'in şu ana kadar İtalyan devinden bir teklif almadığı ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade ediliyor.

    Şili basınına göre tecrübeli orta alan oyuncusu sezon sonuna kadar tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararını verecek. Çok önemli bir kariyere sahip olan Vidal, Inter'den önce Barcelona, Bayern Münih ve Juventus formalarını giydi.

        2020'den bu yana Milano'da kariyerini sürdüren yıldız futbolcu, Şili Milli Takımı'nda 131 kez görev yaparken 32 gol attı. Bu sezon Inter'de 31 maçta görev yapan Vidal 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

        ÇOK MÜCADELECİ
        6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan Şilili futbolcu sert oyun karakteri, lider özellikleri ve mücadele gücüyle ön plana çıkıyor. Galatasaray adına Vidal'le görüşmeleri sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yürüttüğü öğrenildi.

        Çok istikrarlı bir futbolcu olan Arturo Vidal bu sezon Inter formasıyla 31 karşılaşmada görev yaptı. Vidal kariyeri boyunca Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oynamış çok kariyerli bir futbolcu.
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