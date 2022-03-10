Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona karşısına çıkacak

Avrupa'da kalan tek temsilcimiz Galatasaray bu akşam hem kendisi hem de Türk futbolu için son derece önemli bir sınava çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp'ta karşılaşacak.
CİMBOM'DA İKİ EKSİK VAR
Saat 23.00'te başlayacak kritik maçta Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Zorlu karşılaşmanın rövanşı 17 Mart'ta Nef Stadı'nda oynanacak. Galatasaray'da ismi Avrupa listesinde olmayan Omar Elabdellaoui, Semih Kaya ve teknik direktör Domenec Torrent tarafından kadroya alınmayan Arda Turan dışında eksik bulunmuyor.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Sarı-Kırmızılılar buna karşın Avrupa'da aldığı başarılı skorlarla göğsümüzü kabarttı. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı gruptan yenilgisiz lider çıkan Galatasaray'dan beklenti Katalan ekibi karşısında da bu performansı sürdürmesi.