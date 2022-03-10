Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona karşısına çıkacak

BARÇA'YA KARŞI 9. KEZ SAHADA

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez Kupa 2'de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. G.Saray'ın 6 golüne karşılık Barça 14 kez fileleri havalandırdı.