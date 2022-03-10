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    Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona karşısına çıkacak

    Ligde çok kötü sonuçlar alan Galatasaray'dan beklenti, bu sezon Avrupa'daki süper performansını devam ettirmesi... Zorlu maçın rövanşı 17 Mart'ta Nef Stadı'nda oynanacak. Nou Camp'ta oynanacak zorlu mücadele saat 23.00'te başlayacak.

    Aslansın barçalarsın!

    Avrupa'da kalan tek temsilcimiz Galatasaray bu akşam hem kendisi hem de Türk futbolu için son derece önemli bir sınava çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp'ta karşılaşacak.

    CİMBOM'DA İKİ EKSİK VAR
    Saat 23.00'te başlayacak kritik maçta Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Zorlu karşılaşmanın rövanşı 17 Mart'ta Nef Stadı'nda oynanacak. Galatasaray'da ismi Avrupa listesinde olmayan Omar Elabdellaoui, Semih Kaya ve teknik direktör Domenec Torrent tarafından kadroya alınmayan Arda Turan dışında eksik bulunmuyor.

    Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Sarı-Kırmızılılar buna karşın Avrupa'da aldığı başarılı skorlarla göğsümüzü kabarttı. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı gruptan yenilgisiz lider çıkan Galatasaray'dan beklenti Katalan ekibi karşısında da bu performansı sürdürmesi.

        DANI ALVES LİSTEDE YOK
        Son dönemde teknik direktör Xavi yönetiminde çok önemli bir çıkış yakalayan Barcelona'da ismi Avrupa listesinde olmayan Dani Alves ile kart cezalısı Gavi takımdaki yerini alamayacak. Galatasaray'ın kritik sınavı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

        BARÇA'YA KARŞI 9. KEZ SAHADA
        Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez Kupa 2'de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. G.Saray'ın 6 golüne karşılık Barça 14 kez fileleri havalandırdı.

        GÖZLER INAKİ PENA'DA
        Bu akşamki kritik Inaki Pena'nın performansı merak konusu... Devre arası Barcelona'dan kiralanan İspanyol kaleci eski takımına karşı forma giyecek.
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