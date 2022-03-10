Hafta sonu yurdun önemli bir kısmında etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle TFF, 1.Lig, 2.Lig, 3.Lig maçlarını 1 hafta süre ile erteledi ve bu haftaki maçların daha sonra oynanacağını açıkladı.

TFF, Süper Lig maçları için ise bir erteleme kararı almadı. Yoğun fikstür sebebiyle Süper Lig'e ara vermek istemeyen TFF'nin bu kararında bu hafta Süper Lig'de maç oynanacak şehirlerdeki hava durumunu da göz önüne aldığı ortaya çıktı.