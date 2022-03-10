Hafta sonu yurdun önemli bir kısmında etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle TFF, 1.Lig, 2.Lig, 3.Lig maçlarını 1 hafta süre ile erteledi ve bu haftaki maçların daha sonra oynanacağını açıkladı.
TFF, Süper Lig maçları için ise bir erteleme kararı almadı. Yoğun fikstür sebebiyle Süper Lig'e ara vermek istemeyen TFF'nin bu kararında bu hafta Süper Lig'de maç oynanacak şehirlerdeki hava durumunu da göz önüne aldığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Hatayspor-Karagümrük, Altay-Yeni Malatya, Kasımpaşa-Çaykur Rize ve Trabzonspor-Göztepe maçları sırasında sadece İstanbul'da kar yağışının futbolu olumsuz etkileyebileceği ve bu 4 maçtan Kasımpaşa-Rize karşılaşmasının maç saatindeki hava koşullarına göre ertelenebileceği öğrenildi.
Hatay-Karagümrük maçı öncesi Hatay'da, Altay-Yeni Malatya maçı öncesi ise İzmir'de kar yağışı öngörülümüyor. Trabzonspor-Göztepe maçında ise Trabzon'da karla karışık yağmur yağması bekleniyor.
Süper Lig'de pazar mesaisinde ise yine tek bir maçın ertelenme ihtimali öne çıkıyor. İstanbul'da pazar günü de etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle Başakşehir-Antalyaspor karşılaşmasının ertelenme ihtimali bulunuyor. Bu maç dışındaki Kayserispor-Konyaspor, Adana Demirspor-Sivasspor ve Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarının oynanacağı kentlerde kar yağışı beklenmiyor.
14 Mart Pazartesi günü ise İstanbul'da da kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor. Aynı gün Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi maçta kar yağışı beklenmiyor. Galatasaray kulübünün, sahasında oynayacağı derbi öncesi hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışının zemini kaplamaması için çimlerin üzerini branda ile kaplaması bekleniyor. Pazartesi günü oynanacak Giresunspor-Gaziantep FK maçı öncesi ise Giresun'da kar yağışı olacağı öngörülüyor.