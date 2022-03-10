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    • Spor
    • 10.03.2022 16:52
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    • 10.03.2022 16:52
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    Şampiyonluğa giden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Edin Visca göz dolduruyor

    Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor’da iki yıldız performansıyla farkını ortaya koyuyor… Bordo-Mavililer’de 4. sezonunu geçiren Nijeryalı yıldız kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ve devre arasında takıma katılan Edin Visca istatistikleriyle göz dolduruyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Trabzonspor’da iki isim fark yaratıyor

    Süper Lig'de en fazla anahtar pas atan 5 futbolcudan ikisi Trabzonspor'da forma giyiyor. Listenin ilk 5 sırasında Beşiktaş'tan tek oyuncu yer alırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'den hiçbir oyuncunun olmaması dikkat çekti.

    Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme, 47 ile Süper Lig'de en fazla anahtar pas atan oyuncu konumunda. Onu 46 anahtar pas ile Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal takip ediyor.

    Listenin 3. sırasında Adana Demirspor'un yıldızı Matias Vargas var. 44 kez anahtar pas atan Vargas, Adana Demirspor'un bu sezonki başarısında önemli rol oynadı.
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        Haberler Spor Şampiyonluğa giden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Edin Visca göz dolduruyor
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