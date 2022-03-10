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    Domenec Torrent'ten Barcelona maçı öncesi Fatih Terim'e flaş gönderme

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Barcelona ile oynanacak maç öncesi İngiliz basınına konuştu. The Guardian'a açıklama yapan Torrent, Terim'e gönderme yaparak "Takım için karmaşık bir yıl ama durumu iyileştirmek ve yılı mümkün olan en iyi şekilde bitirmek ve gelecek sezona kulüp ve taraftarlar için çok daha iyi başlamak için her gün buradayız" yorumunu yaptı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent’ten Barça öncesi Terim’e flaş gönderme

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'a konuştu. Yeniden İspanya'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "Barcelona'ya dönmek gerçekten özel. Xavi, Barça'da çok iyi gidiyor. Uzun yıllar çalıştığım ve küçüklüğümden beri desteklediğim bir takım Barcelona. Bu bir sır değil, herkes bizim Barça taraftarı olduğumuzu biliyor" dedi.



    İstanbul günleriyle ilgili konuşan Torrent, "Galatasaray'ın teknik direktörü olmak benim için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübü ve Avrupa'da da çok önemli bir yerde. Bu yüzden büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda bir mutluluk hissediyorum. Bu kulübü Avrupa futbolunda bu tür geleneklere sahip bir kulüp haline getirmek istiyorum" ifadesini kullandı.



    Barcelona'da çok güzel anıları olduğunu söyleyen Torrent, "Her şeyden önce oyuncular ve personelle yaşadığım deneyimler. En özel yıl, takımın mümkün olan tüm şampiyonlukları kazanabildiği ilk yıldı. Bu hep benimle kalacak. Sadece altı şampiyonluk kazanmakla kalmadık, bunu başarma şeklimiz, bu takımın sahip olduğu oyun tarzı, bu her zaman hafızalarımızda kalacak" diye konuştu.



        İspanyol hoca, Galatasaray'da zor bir görev devraldığını belirterek, "Harika bir kulüpteyim. Ancak puan tablosunun alt kısmında olmaya alışkın değiller. Bunun zorluklarını yaşıyoruz. Şu anda Galatasaray'da olanlar normal değil. Ama zaten bu yüzden bizi işe aldılar. Biz gelmeden önce de sorunlar aynıydı. Takım için karmaşık bir yıl ama durumu iyileştirmek ve yılı mümkün olan en iyi şekilde bitirmek ve gelecek sezona kulüp ve taraftarlar için çok daha iyi başlamak için her gün buradayız" yorumunu yaptı.



        Son olarak Pep Guardiola'ya övgüler yağdıran Torrent, "Pep ile çalışmak çok özel. Birincisi, işine çok şey verdiği için onunla çok şey öğreniyorsunuz. Benim için şu anda dünyanın en iyi menajeri olduğunu düşünüyorum ve Manchester City'nin oynadığı futbolu herkesten daha çok seviyorum. En iyilerle çalıştığınızda bu bir ayrıcalıktır ve her gün bir eğitimdir" dedi.

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