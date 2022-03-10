Domenec Torrent'ten Barcelona maçı öncesi Fatih Terim'e flaş gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'a konuştu. Yeniden İspanya'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "Barcelona'ya dönmek gerçekten özel. Xavi, Barça'da çok iyi gidiyor. Uzun yıllar çalıştığım ve küçüklüğümden beri desteklediğim bir takım Barcelona. Bu bir sır değil, herkes bizim Barça taraftarı olduğumuzu biliyor" dedi.
İstanbul günleriyle ilgili konuşan Torrent, "Galatasaray'ın teknik direktörü olmak benim için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübü ve Avrupa'da da çok önemli bir yerde. Bu yüzden büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda bir mutluluk hissediyorum. Bu kulübü Avrupa futbolunda bu tür geleneklere sahip bir kulüp haline getirmek istiyorum" ifadesini kullandı.
Barcelona'da çok güzel anıları olduğunu söyleyen Torrent, "Her şeyden önce oyuncular ve personelle yaşadığım deneyimler. En özel yıl, takımın mümkün olan tüm şampiyonlukları kazanabildiği ilk yıldı. Bu hep benimle kalacak. Sadece altı şampiyonluk kazanmakla kalmadık, bunu başarma şeklimiz, bu takımın sahip olduğu oyun tarzı, bu her zaman hafızalarımızda kalacak" diye konuştu.