Domenec Torrent'ten Barcelona maçı öncesi Fatih Terim'e flaş gönderme





İspanyol hoca, Galatasaray'da zor bir görev devraldığını belirterek, "Harika bir kulüpteyim. Ancak puan tablosunun alt kısmında olmaya alışkın değiller. Bunun zorluklarını yaşıyoruz. Şu anda Galatasaray'da olanlar normal değil. Ama zaten bu yüzden bizi işe aldılar. Biz gelmeden önce de sorunlar aynıydı. Takım için karmaşık bir yıl ama durumu iyileştirmek ve yılı mümkün olan en iyi şekilde bitirmek ve gelecek sezona kulüp ve taraftarlar için çok daha iyi başlamak için her gün buradayız" yorumunu yaptı.