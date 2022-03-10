Domenec Torrent'ten Barcelona maçı öncesi açıklama: Turu geçen biz olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Barcelona maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Torrent, zorlu maçla ilgili şunları kaydetti: Xavi yönetimindeki Barcelona şu an çok iyi. Şampiyonlar Ligi'nde olsalar bile daha iyi olabilirdi. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. 2-1 kazanıp, dış sahada 2-0 kaybederlerse zor olur. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Şu anki durumumuzu çok iyi görüyorum. Barcelona karşısında kusursuz olmamız gerekiyor. Bize devamlı saldıracaklar ama biz bunun tedbirini alacağız. Muhakkak bazı değişiklikler yapacağız. Büyük ve kaliteli bir rakibe karşı oynayacağız. Konyaspor maçında küçük bir sorun yaşadık ama bunu aşacağız. Bunun için zaman lazım. Son antrenmanda, yarın kalemizde Inaki Pena'nın olacağını belirlemiştik. Kaleyi Pena koruyacak. Düşme hattından artık uzaklaştık ve Galatasaray çok daha yukarıda olmalı, bu durumdan çıkmalıyız. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok çok memnunum, farklı profillere sahipler. İyi bir yoldayız."