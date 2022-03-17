Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı canlı, kesintisiz izle seçenekleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Futbol severler nefeslerini tuttu ve bu akşam karşı karşıya gelecek olan Barcelona Galatasaray takımlarının heyecan dolu mücadelesine ortak olmak istiyor. İşte maça dair tüm detaylar...
BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Barcelona - Galatasaray maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
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EXXEN ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?
Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra Exxen uygulamasını indirip TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızdan Barcelona - Galatasaray maçını takip edebilirsiniz.
BARCELONA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR HANGİLERİ?