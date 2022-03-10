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    • 10.03.2022 18:44
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    • 10.03.2022 19:18
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    Cyle Larin sürprizi! İtalyan devine önerdiler

    Beşiktaş'TA Cyle Larin sürprizi... Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Siyah-Beyazlı kulüple henüz yeni kontrat için anlaşma sağlayamayan Cyle Larin ile ilgili İtalyan basınında sürpriz bir haber yer aldı. Forvet arayışında olan İtalyan devi Milana öneri niteliğinde oluşturulan ve kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan 6 forvetin yer aldığı haberde Beşiktaşlı Larin’in de İtalyan kulübü için iyi bir fırsat olabileceği kaydedildi. işte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Larin’i İtalyan devi Milan’a önerdiler

    Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Siyah-Beyazlı kulüple henüz yeni kontrat için anlaşma sağlayamayan Cyle Larin ile ilgili İtalyan basınında sürpriz bir haber yer aldı.

    Calciomercato.com'daki haberde İtalya Ligi Serie A'da şu an lider konumda bulunan Milan'ın Zlatan Ibrahimovic'in yaşlanması sebebiyle yaz transfer döneminde forvet arayışı içine gireceği ve mali koşullar sebebiyle bonservisi elinde olan isimlere yönelebileceği kaydedildi.

    CYLE LARİN'İ MİLAN'A ÖNERDİLER
    Milan kulübüne öneri niteliğinde oluşturulan ve kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan 6 forvetin yer aldığı haberde BeşiktaşCyle Larin'in de İtalyan kulübü için iyi bir fırsat olabileceği kaydedildi.

    Beşiktaşlı Larin ile birlikte Milan'ın forvet adayları arasında Napoli'den Dries Mertens, Liverpool'dan Divock Origi, Arsenal'dan Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah'a yer verildi.

        Larin için yapılan bilgilendirmede Kanadalı futbolcunun Beşiktaş'ın geçen sezonki kahramanı olduğu ancak AB pasaportu olmadığı kaydedildi.

        Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro yıllık ücret isteyen Siyah-Beyazlıları'ın ise 1.7 milyon Euro önerdiği Cyle Larin'in kariyerine hangi kulüpte devam edeceği belirsizliğini koruyor.
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