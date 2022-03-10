Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius için 3 ülkeden scout gelecek

Trabzonspor'un ligde açık ara farkla şampiyonluğa koşması Avrupa'da da birçok takımın dikkatini çekmeye başladı.

Bordo-Mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe ile oynadığı maçı takip eden Nice'nin Göztepe maçını da izlemek istediği ve bu yüzden scout gönderme talebinde bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca Portekiz'den bir ekibin Bakasetas'ı ve İtalya'dan bir kulübün de Cornelius'u izlemek istediği belirtildi. Bu üç futbolcunun yanı sıra Ugurcan ve Ahmetcan'ı da takip eden kulüpler olduğu ve menajerleriyle iletişime geçtikleri belirtildi.

Yönetim matematiksel olarak şampiyonluğun garantilenmesi durumunda görüşmeleri gerçekleştirmeyi düşünüyor.

YUNUS EMRE SEL