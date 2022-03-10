Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius için 3 ülkeden scout gelecek

    Trabzonspor-Göztepe maçını izlemek için İtalya, Fransa ve Portekiz’den 3 farklı takımdan scout gelecek. İzlenecek isimlerin Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius olduğu öğrenildi.

    Üç yıldız için geliyorlar!

    Trabzonspor'un ligde açık ara farkla şampiyonluğa koşması Avrupa'da da birçok takımın dikkatini çekmeye başladı.

    Bordo-Mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe ile oynadığı maçı takip eden Nice'nin Göztepe maçını da izlemek istediği ve bu yüzden scout gönderme talebinde bulunduğu öğrenildi.

    Ayrıca Portekiz'den bir ekibin Bakasetas'ı ve İtalya'dan bir kulübün de Cornelius'u izlemek istediği belirtildi. Bu üç futbolcunun yanı sıra Ugurcan ve Ahmetcan'ı da takip eden kulüpler olduğu ve menajerleriyle iletişime geçtikleri belirtildi.

    Yönetim matematiksel olarak şampiyonluğun garantilenmesi durumunda görüşmeleri gerçekleştirmeyi düşünüyor.

    YUNUS EMRE SEL

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İkramiyeye 4’lü formül
    Haberler Spor Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius için 3 ülkeden scout gelecek
        SON DAKİKA