Trabzonspor'un genç yıldızı Avrupa'nın gözdesi oldu

19 yaşındaki stoper için Leverkusen ve Eintracht Frankfurt takımlarının harekete geçtiği ve Göztepe maçında Ahmetcan'ı markaja alacakları öğrenildi. Trabzonspor'da Edgar Ie'den sonra Vitor Hugo'nun da sezonu kapatması sonrası forma şansı bulan Ahmetcan Kaplan pozisyonlardaki soğukkanlılığı ve pas isabetiyle yaşıtlarının bir adım önüne çıkıyor.