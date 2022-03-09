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    • Spor
    • 09.03.2022 12:12
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    • 09.03.2022 12:12
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    Trabzonspor'un genç yıldızı Avrupa'nın gözdesi oldu

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Son dönemde altyapısı adeta futbolcu fabrikası gibi çalışan Trabzonspor, şimdi de Ahmetcan Kaplan'ın yıldızını parlattı. Fenerbahçe derbisindeki başarılı performansı ile alkış toplayan genç isim için Bundesliga'dan 2 kulübün takipte olduğu belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fırtına’nın genç yıldızı Avrupa’nın yeni gözdesi

    Trabzonspor'un öz kaynaklarından olan genç yetenek için Avrupa'nın önemli scoutları harekete geçti... Bordo-Mavililer'de Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu başarılı futbolla alkış toplayan Ahmetcan Kaplan için Bundesliga'nın iki takımının takipte olduğu belirtildi.

    19 yaşındaki stoper için Leverkusen ve Eintracht Frankfurt takımlarının harekete geçtiği ve Göztepe maçında Ahmetcan'ı markaja alacakları öğrenildi. Trabzonspor'da Edgar Ie'den sonra Vitor Hugo'nun da sezonu kapatması sonrası forma şansı bulan Ahmetcan Kaplan pozisyonlardaki soğukkanlılığı ve pas isabetiyle yaşıtlarının bir adım önüne çıkıyor.

    2020 yılında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Ahmetcan'ın sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bilindiği gibi Ocak ayında Barcelona'nın dünyaca ünlü stoperi Gerard Pique, NFT üzerinden Trabzonspor'un stoperi Ahmetcan Kaplan'a yatırım yapmıştı.

        Barcelona'nın yıldızı, NFT (Non Fungible Token)'de Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın kartına yatırım yaptı. İspanyol oyuncu 194 Euro'yu gözden çıkarmıştı.

        Ahmetcan Kaplan bu sezon Süper Lig'de 371 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 185 dakika süre aldı.

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