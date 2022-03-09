Trabzonspor'un genç yıldızı Avrupa'nın gözdesi oldu

Trabzonspor'un öz kaynaklarından olan genç yetenek için Avrupa'nın önemli scoutları harekete geçti... Bordo-Mavililer'de Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu başarılı futbolla alkış toplayan Ahmetcan Kaplan için Bundesliga'nın iki takımının takipte olduğu belirtildi.
19 yaşındaki stoper için Leverkusen ve Eintracht Frankfurt takımlarının harekete geçtiği ve Göztepe maçında Ahmetcan'ı markaja alacakları öğrenildi. Trabzonspor'da Edgar Ie'den sonra Vitor Hugo'nun da sezonu kapatması sonrası forma şansı bulan Ahmetcan Kaplan pozisyonlardaki soğukkanlılığı ve pas isabetiyle yaşıtlarının bir adım önüne çıkıyor.
2020 yılında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Ahmetcan'ın sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bilindiği gibi Ocak ayında Barcelona'nın dünyaca ünlü stoperi Gerard Pique, NFT üzerinden Trabzonspor'un stoperi Ahmetcan Kaplan'a yatırım yapmıştı.