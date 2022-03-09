Galatasaray'a sürpriz Morutan talebi! Oynatmıyorsanız geri verin

Galatasaray'ın sezon başında en çok ses getiren transferlerinden birisi Olimpiu Morutan olmuştu. Rumen futbolunun en yetenekli isimlerinden birisi olan genç yıldız uzun süren pazarlıkların ardından Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirdi.
RUMEN FUTBOLCUDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapan Morutan asistleri ve şık golleri ile adından söz ettirdi. Ancak özellikle Fatih Terim'in gidişi ve Domenec Torrent'in gelişinin ardından Rumen futbolcuda büyük bir düşüş yaşandı.
Son haftalarda kadroya girmekte bile zorlanan Morutan'la ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı. Yıldız futbolcunun eski kulübü FCSB'nin sahibi Gigi Becali'nin Başkan Burak Elmas'la görüşme yaptığı ve "Morutan'ı oynatmayacaksanız yeni sezonda bize kiralayın. Bu işten iki kulüp de karlı çıkar" ifadesini kullandığı öne sürülüyor.