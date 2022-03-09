Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.03.2022 12:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2022 12:14
    ABONE OL

    Galatasaray'a sürpriz Morutan talebi! Oynatmıyorsanız geri verin

    Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ve sezon başındaki golleriyle adından söz ettiren Morutan'ın düşen performansı sonrası eski kulübünden flaş bir talep geldi. FCSB’nin sahibi Gigi Becali’nin Başkan Burak Elmas’la görüşme yaparak, "Morutan’ı oynatmayacaksanız yeni sezonda bize kiralayın." dediği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber! Cimbom’a sürpriz talep!

    Galatasaray'ın sezon başında en çok ses getiren transferlerinden birisi Olimpiu Morutan olmuştu. Rumen futbolunun en yetenekli isimlerinden birisi olan genç yıldız uzun süren pazarlıkların ardından Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirdi.




    RUMEN FUTBOLCUDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
    Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapan Morutan asistleri ve şık golleri ile adından söz ettirdi. Ancak özellikle Fatih Terim'in gidişi ve Domenec Torrent'in gelişinin ardından Rumen futbolcuda büyük bir düşüş yaşandı.


    Son haftalarda kadroya girmekte bile zorlanan Morutan'la ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı. Yıldız futbolcunun eski kulübü FCSB'nin sahibi Gigi Becali'nin Başkan Burak Elmas'la görüşme yaptığı ve "Morutan'ı oynatmayacaksanız yeni sezonda bize kiralayın. Bu işten iki kulüp de karlı çıkar" ifadesini kullandığı öne sürülüyor.


        Yeni sezonda yabancı sayısının 12'ye inecek olması ve Morutan'ın sürekli düşen performansı nedeniyle Galatasaay'ın bu teklife olumlu yanıt verebileceği belirtiliyor. Teknik direktör Domenec Torrent de Rumen yıldızla ilgili yönetime verdiği raporda, "Şu anda Galatasaray seviyesinde değil" ifadesini kullanmıştı.


        MORUTAN 3 GOL VE 3 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ
        Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sezonda Morutan'ı kiralık olarak FCSB'ye göndererek gelişimini ülkesinde sürdürme fikrini hayata geçirebileceği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Galatasaray formasıyla Süpe Lig'de 22 maça çıkan Olimpiu Morutan 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Buğday ve ayçiçeği yüklü gemiler nasıl gelecek?
        Haberler Spor Galatasaray'a sürpriz Morutan talebi! Oynatmıyorsanız geri verin
            SON DAKİKA