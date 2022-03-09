Galatasaray'a sürpriz Morutan talebi! Oynatmıyorsanız geri verin



Son haftalarda kadroya girmekte bile zorlanan Morutan'la ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı. Yıldız futbolcunun eski kulübü FCSB'nin sahibi Gigi Becali'nin Başkan Burak Elmas'la görüşme yaptığı ve "Morutan'ı oynatmayacaksanız yeni sezonda bize kiralayın. Bu işten iki kulüp de karlı çıkar" ifadesini kullandığı öne sürülüyor.