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    • Spor
    • 09.03.2022 12:12
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    • 09.03.2022 12:12
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    Özel Haber I Fenerbahçeli Serdar Dursun 11 yıl sonra bir ilke imza attı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt’ta 27 gole imza atarak Bundesliga 2’de krallık koltuğuna oturan Serdar Dursun sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer oldu. Serdar Dursun ayrıca 11 yıl sonra bir ilke de imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, 2010-2011 sezonundan sonra çubuklu formayla Süper Lig’de en çok gol atan yerli futbolcu ünvanını aldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I 11 yıl sonra bir ilki başardı!

    Tecrübeli yıldız inişli çıkışlı performansıyla tam olarak beklentileri karşılayamasa da attığı 9 golle Fenerbahçe'nin şu anda Süper Lig'deki en skorer ismi olmayı başardı.



    Serdar Dursun ayrıca 11 yıl sonra bir ilke de imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, 2010-2011 sezonundan sonra çubuklu formayla Süper Lig'de en çok gol atan yerli futbolcu ünvanını aldı.



    Son olarak Semih Şentürk 2010-2011'de 25 maçta rakip ağları 10 kez sarsmıştı. Serdar Dursun'un sezonun kalan bölümünde 10 golün üstüne çıkması ve Semih'i geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Fenerbahçe'nin özellikle Ali Koç döneminde yerli futbolculardan gol katkısı almakta çok zorlanması da dikkatleri çekiyor. Geride bıraktığımız 2 sezonda en golcü yerli futbolcu 6 golle Ozan Tufan olmuştu.

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