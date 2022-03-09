İspanyol basınından Barcelona maçı öncesi Galatasaray'a büyük övgü





İstanbul'un Asya yakasında da varlığını sürdüren Galatasaray'ın, şehrin geneline yaydığı birçok tesis arasında su sporları tesisleri gibi, denizin ortada 'Galatasaray Adası' bile var. İki kıtayı birbirine bağlayan iki büyük köprü arasındaki İstanbul Boğazı'ndan geçerken sporun da ötesinde bir kulüp olan Galatasaray'ın izlerine ya da adına rastlamamak çok zor."

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