İspanyol basınından Barcelona maçı öncesi Galatasaray'a büyük övgü

Barcelona-Galatasaray maçına İspanyol basını çok büyük bir ilgi gösteriyor... El Mundo Deportivo gazetesinde Xavi Taban imzalı çıkan haberde, Sarı-Kırmızılılar için övgü dolu ifadeler kullanıldı.
"Galatasaray'ın ilim ve irfanla yoğrulmuş büyüklüğü" başlığını kullanan El Mundo Deportivo, Sarı-Kırmızılı kulüple ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray, İstanbul'un Avrupa yakasından, Osmanlı futbolunda en çok ödül alan ve kıtasal unvanlara sahip tek kulüp ünvanını sahiptir. Halen Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Galatasaray Lisesi'ne bağlıdır.
Galatasaray, 1905 yılında Ali Sami Yen tarafından kurulan Galatasaray Cemiyeti'nin bünyesinde bulunan, aynı zamanda üniversite veya ilkokuldan oluşan ve basketbol, voleybol, kürek veya binicilik gibi 15 spor dalına sahiptir.