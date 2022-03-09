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    • 09.03.2022 15:42
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    • 09.03.2022 15:48
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    İspanyol basınından Barcelona maçı öncesi Galatasaray'a büyük övgü

    Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'nın konuğu olacak. Dev karşılaşma öncesi İspanyol basını maça büyük ilgi gösterirken, El Mundo Deportivo gazetesi Galatasaray'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Barça maçı öncesi G.Saray’a büyük övgü

    Barcelona-Galatasaray maçına İspanyol basını çok büyük bir ilgi gösteriyor... El Mundo Deportivo gazetesinde Xavi Taban imzalı çıkan haberde, Sarı-Kırmızılılar için övgü dolu ifadeler kullanıldı.



    "Galatasaray'ın ilim ve irfanla yoğrulmuş büyüklüğü" başlığını kullanan El Mundo Deportivo, Sarı-Kırmızılı kulüple ilgili şu ifadelere yer verdi:
    "Galatasaray, İstanbul'un Avrupa yakasından, Osmanlı futbolunda en çok ödül alan ve kıtasal unvanlara sahip tek kulüp ünvanını sahiptir. Halen Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Galatasaray Lisesi'ne bağlıdır.

    Galatasaray, 1905 yılında Ali Sami Yen tarafından kurulan Galatasaray Cemiyeti'nin bünyesinde bulunan, aynı zamanda üniversite veya ilkokuldan oluşan ve basketbol, voleybol, kürek veya binicilik gibi 15 spor dalına sahiptir.



        İstanbul'un Asya yakasında da varlığını sürdüren Galatasaray'ın, şehrin geneline yaydığı birçok tesis arasında su sporları tesisleri gibi, denizin ortada 'Galatasaray Adası' bile var. İki kıtayı birbirine bağlayan iki büyük köprü arasındaki İstanbul Boğazı'ndan geçerken sporun da ötesinde bir kulüp olan Galatasaray'ın izlerine ya da adına rastlamamak çok zor."

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