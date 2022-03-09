Fenerbahçe Arda Güler'in kontratına hangi maddeyi koydu? İşi sağlama alan hamle

Fenerbahçe'de son dönemde A Takım'da bulduğu süreleri çok iyi değerlendiren Arda Güler, Avrupa'da adından ciddi bir şekilde söz ettirirken, Sarı-Lacivertliler de genç oyuncunun gelecek yıl sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için harekete geçmişti.
İLK KEZ TAKVİM.COM.TR DUYURDU
takvim.com.tr 4 Mart'ta Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yeni sözleşme imzaladığını ve anlaşmanın ilerleyen bir tarihte duyurulacağını okuyucularına aktarırken, yapılan anlaşmada önemli bir detayın daha olduğu ortaya çıktı.
KONTRATTA DİKKAT ÇEKEN MADDE
Fenerbahçe'nin adı Arsenal, Bayern Münih, Liverpool gibi kulüplerle anılan 17 yaşındaki oyuncudan ciddi bir bonservis geliri beklediği ve bu yüzden Arda Güler'in sözleşmesine çok yüksek rakamlı bir serbest kalma maddesinin eklendiği öğrenildi.