Fenerbahçe Arda Güler'in kontratına hangi maddeyi koydu? İşi sağlama alan hamle



İLK KEZ TAKVİM.COM.TR DUYURDU

takvim.com.tr 4 Mart'ta Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yeni sözleşme imzaladığını ve anlaşmanın ilerleyen bir tarihte duyurulacağını okuyucularına aktarırken, yapılan anlaşmada önemli bir detayın daha olduğu ortaya çıktı.