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    • Spor
    • 09.03.2022 15:57
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    • 09.03.2022 16:03
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    Fenerbahçe Arda Güler'in kontratına hangi maddeyi koydu? İşi sağlama alan hamle

    Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler ile gelecek sezon bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığını ilk olarak takvim.com.tr açıklarken, Sarı-Lacivertliler'in Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan 17 yaşındaki yıldız adayının kontratına önemli bir madde koyduğu da ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Arda Güler’in kontratında dikkat çeken madde

    Fenerbahçe'de son dönemde A Takım'da bulduğu süreleri çok iyi değerlendiren Arda Güler, Avrupa'da adından ciddi bir şekilde söz ettirirken, Sarı-Lacivertliler de genç oyuncunun gelecek yıl sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için harekete geçmişti.


    İLK KEZ TAKVİM.COM.TR DUYURDU
    takvim.com.tr 4 Mart'ta Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yeni sözleşme imzaladığını ve anlaşmanın ilerleyen bir tarihte duyurulacağını okuyucularına aktarırken, yapılan anlaşmada önemli bir detayın daha olduğu ortaya çıktı.

    KONTRATTA DİKKAT ÇEKEN MADDE
    Fenerbahçe'nin adı Arsenal, Bayern Münih, Liverpool gibi kulüplerle anılan 17 yaşındaki oyuncudan ciddi bir bonservis geliri beklediği ve bu yüzden Arda Güler'in sözleşmesine çok yüksek rakamlı bir serbest kalma maddesinin eklendiği öğrenildi.

        30 MİLYON EURO CİVARINDA
        Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sözleşmesine eklediği serbest kalma bedelinin 30 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor. Böylelikle genç futbolcunun düşük bir rakamla takımdan ayrılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.


        Adı birçok önemli kulüple anılan Arda Güler için açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği'ndeki antrenörü Erol Tokgözler de genç oyuncu ile ilgili, "Onun için 20-30 milyon Euro'lar sıradan kalır" ifadelerini kullunmıştı.
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