Galatasaray'da hedef 1 taşla 2 kuş! Cimbom Barça deplasmanında dünyanın gözü bu maçta

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak olan Galatasaray, zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yaparken bir yandan da Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson ve Cicaldau gibi Avrupa'dan transfer teklifleri alan yıldızlarının göstereceği performansla piyasalarını artırmasını hedefliyor.
Galatasaray'da gözler yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynanacak olan maça çevrilmiş durumda... Rakibine karşı deplasmanda oynayacağı maçtan avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlayan Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da Avrupa'nın gözünün bu maçta olmasını fırsata çevirmeye çalışacak.
Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçta Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları Camp Nou'da yer alacak. Ayrıca televizyonları üzerinden milyonlarca insan bu maça odaklanacak. Barcelona maçını büyük bir vitrin olarak gören Galatasaray yönetimi ise Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson ve Cicaldau gibi bazı Avrupa kulüplerinin radarında olan futbolcularının göstereceği performansla piyasalarını artırmasını bekleyecek.