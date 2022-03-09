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    • 09.03.2022 16:17
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    • 09.03.2022 16:17
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    Galatasaray'da hedef 1 taşla 2 kuş! Cimbom Barça deplasmanında dünyanın gözü bu maçta

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile oynamak üzere İspanya'ya gitti. Zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen sarı-kırmızılı ekip bir yandan da Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau gibi isimlerin performansıyla piyasasını artırmasını hedefliyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da hedef 1 taşla 2 kuş

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak olan Galatasaray, zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yaparken bir yandan da Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson ve Cicaldau gibi Avrupa'dan transfer teklifleri alan yıldızlarının göstereceği performansla piyasalarını artırmasını hedefliyor.

    Galatasaray'da gözler yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynanacak olan maça çevrilmiş durumda... Rakibine karşı deplasmanda oynayacağı maçtan avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlayan Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da Avrupa'nın gözünün bu maçta olmasını fırsata çevirmeye çalışacak.

    Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçta Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları Camp Nou'da yer alacak. Ayrıca televizyonları üzerinden milyonlarca insan bu maça odaklanacak. Barcelona maçını büyük bir vitrin olarak gören Galatasaray yönetimi ise Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson ve Cicaldau gibi bazı Avrupa kulüplerinin radarında olan futbolcularının göstereceği performansla piyasalarını artırmasını bekleyecek.

        Ligdeki kötü gidişe rağmen GalatasarayKerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson ve Cicaldau, Avrupa Ligi grup aşamasındaki etkili oyunları ile kendilerinden söz ettirirken, Barcelona maçının bu isimler için büyük bir refarans olması bekleniyor.

        Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau'nun Barcelona maçlarında gösterecekleri olası bir iyi performans sonrası sezon sonu Avrupa'nın önemli kulüplerine transferleri için kapıların ardına kadar açılacağı tahmin ediliyor. Galatasaray yönetimi Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau'nun olası satışından 50 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

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