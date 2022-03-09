Galatasaray'da hedef 1 taşla 2 kuş! Cimbom Barça deplasmanında dünyanın gözü bu maçta

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçta Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları Camp Nou'da yer alacak. Ayrıca televizyonları üzerinden milyonlarca insan bu maça odaklanacak. Barcelona maçını büyük bir vitrin olarak gören Galatasaray yönetimi ise Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson ve Cicaldau gibi bazı Avrupa kulüplerinin radarında olan futbolcularının göstereceği performansla piyasalarını artırmasını bekleyecek.