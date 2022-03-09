Barcelona'nın hocası Xavi'den Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler

"UEFA AVRUPA LİGİ'NİN FAVORİSİ KESİNLİKLE BİZ DEĞİLİZ"

"UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi kesinlikle biz değiliz." diyen İspanyol teknik adam, "Bu bizim için yeni bir turnuva. Hiç tecrübemiz yok. Bence Sevilla çok daha fazla favori. Bu turnuvada biz henüz bir şey yapmadık. Yarın bizim için yeni bir sınav olacak. Yakaladığımız dinamizmi devam ettirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona teknik direktörü, bu sezonki ilk hedeflerinin ligi ilk 4'te tamamlayarak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemek olduğunu, UEFA Avrupa Ligi ve La Liga'daki mücadelelerin de kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Real Madrid-Paris Saint Germain maçıyla ilgili bir soruya ise Xavi, "Bu akşam yemeğe gitmeyeceğim. Evde oturacağım ve tabii ki maçı izleyeceğim. Bu büyük bir maç ve futbolu seven herkes izleyecektir. İyi oynayan kazansın. Kendilerini tanıdığım için Messi ve Neymar kazanırsa daha iyi." yanıtını verdi.