Barcelona'nın hocası Xavi'den Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak İspanya temsilcisi Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, "Çok iyi arkadaşım." dediği Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in kendini göstermek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
Barcelona'nın antrenmanlarını yaptığı Joan Gamper Sportif Şehri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, "Amacımız taraftarımızın önünde iyi bir maç oynamak, son maçlardaki gibi atak oynamak, gol fırsatları yakalamak ve kazanmak. Burada kazanmadan Türkiye'ye gitmek bizim için çok zor olur." dedi.
Barcelona'nın altyapısında bir dönem görev alan ve şu anda Galatasaray'ın teknik direktörü olan Domenec Torrent'i çok iyi tanıdığını kaydeden Xavi, "Domenec bir kaç ay önce Katar'a beni ziyarete gelmişti. Yarın ise sahada karşı karşıya olacağız. Galatasaray'da bize çok benzer bir oyun stilini uyguluyor ama zamana ihtiyacı var. Bunu yapacak kapasiteye sahip. Yarın bizi zorlayacaktır. Domenec çok iyi bir arkadaşım." ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi olmasa da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmekten heyecan duyduklarını aktaran Xavi, son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını ve taraftarları önünde bunu Galatasaray'a karşı da göstermek istediklerini kaydetti.
Galatasaray'ın, Domenec yönetiminde gelişen çok kompakt bir takım olduğunu vurgulayan Xavi, sarı kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis'in öne çıktığını, kazanmak için sadece toplu değil topsuz alanda da çok baskılı olmaları gerektiğini aktardı.