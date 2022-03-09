Meksika Futbol Federasyonu ve Liga MX yönetimi, Queretaro kentindeki Corregidora Stadı'nda çıkan olaylar yüzünden yarıda kalan karşılaşmayla ilgili yaptırımları açıkladı.
Karara göre Queretaro Kulübü, iç saha maçlarını bir yıl boyunca seyircisiz ve başka bir statta oynayacak. Kulübün altyapı ve kadın takımlarının maçlarına da seyirci alınmayacak.
Mevcut yönetimi 5 yıl süreyle tüm futbol faaliyetlerinden men edilen kulübe 1,5 milyon peso (yaklaşık 70 bin dolar) para cezası verildi. Queretaro mücadelede 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.