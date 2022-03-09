Genç yıldızlar dikkat çekiyor! Beşiktaş zirvede...

Bu sezon Süper Lig'de 2000 sonrası doğumlu oyunculara en fazla süre veren ilk 3 takım ilginç istatistikleriyle dikkat çekiyor.
BEŞİKTAŞ ZİRVEDE
Süper Lig'de 2000 sonrası doğumlu oyunculara en çok süre veren takım Beşiktaş… Siyah-Beyazlılar'ın 2000 sonrası genç isimleri toplamda 5150 dakika görev aldı.
Ersin Destanoğlu, Serdar Saatci, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan süre alan isimler oldu.
İKİNCİ ANTALYASPOR
İkinci sırada ise Nuri Şahin'in teknik direktörlük görevini yürüttüğü Antalyaspor yer alıyor… Akdeniz ekibinde 4 oyuncu toplamda 3917 dakika süre aldı.