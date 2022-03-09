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    • Spor
    • 09.03.2022 19:45
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    • 09.03.2022 20:06
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    Genç yıldızlar dikkat çekiyor! Beşiktaş zirvede...

    Son dakika haberleri: Süper Lig’de son dönemde genç yıldızların performansı dikkat çekiyor. Bazıları forma şansını iyi kullanırken bazı isimler ise bu fırsatı değerlendiremiyor. Süper Lig’de 2000 sonrası doğumlu oyunculara en çok süre veren takım ise Beşiktaş... İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Beşiktaş zirvede

    Bu sezon Süper Lig'de 2000 sonrası doğumlu oyunculara en fazla süre veren ilk 3 takım ilginç istatistikleriyle dikkat çekiyor.

    BEŞİKTAŞ ZİRVEDE
    Süper Lig'de 2000 sonrası doğumlu oyunculara en çok süre veren takım Beşiktaş… Siyah-Beyazlılar'ın 2000 sonrası genç isimleri toplamda 5150 dakika görev aldı.

    Ersin Destanoğlu, Serdar Saatci, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan süre alan isimler oldu.

    İKİNCİ ANTALYASPOR
    İkinci sırada ise Nuri Şahin'in teknik direktörlük görevini yürüttüğü Antalyaspor yer alıyor… Akdeniz ekibinde 4 oyuncu toplamda 3917 dakika süre aldı.
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