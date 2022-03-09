Genç yıldızlar dikkat çekiyor! Beşiktaş zirvede...

Bu sezon Süper Lig'de 2000 sonrası doğumlu oyunculara en fazla süre veren ilk 3 takım ilginç istatistikleriyle dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ ZİRVEDE

Süper Lig'de 2000 sonrası doğumlu oyunculara en çok süre veren takım Beşiktaş… Siyah-Beyazlılar'ın 2000 sonrası genç isimleri toplamda 5150 dakika görev aldı.