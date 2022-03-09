Beşiktaş'ta Atiba ile Welinton Galatasaray derbisinde yer almayacak!





WELİNTON'UN DURUMU CİDDİ

Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Josef de Souza ile Sivasspor maçının 11'inde yer alıp boyun spazmı geçirmesi nedeniyle önce 11'den çıkarılan ardından Kayseri ve Başakşehir maçının kadrosunda yer almayan Domagoj Vida da antrenmanda yer aldı. Her iyi oyuncu da Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Ancak 2 müjdeli habere 2 de kötü haber eklendi! Welinton'un arka adalesinde kanama ve kısmı yırtık, Atiba'nın arka adalesinde ise gerilme ve ödem tespit edildi. Atiba ile Welinton hafta sonundaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.



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