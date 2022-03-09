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    Beşiktaş'ta Atiba ile Welinton Galatasaray derbisinde yer almayacak!

    Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Vida ile Josef dünkü anretnmanda takımla birlikte çalıştı. Ancak Atiba ile Welinton Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

    Kartal’a 2 iyi 2 kötü haber!

    Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Önder Karaveli yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü.



    WELİNTON'UN DURUMU CİDDİ
    Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Josef de Souza ile Sivasspor maçının 11'inde yer alıp boyun spazmı geçirmesi nedeniyle önce 11'den çıkarılan ardından Kayseri ve Başakşehir maçının kadrosunda yer almayan Domagoj Vida da antrenmanda yer aldı. Her iyi oyuncu da Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Ancak 2 müjdeli habere 2 de kötü haber eklendi! Welinton'un arka adalesinde kanama ve kısmı yırtık, Atiba'nın arka adalesinde ise gerilme ve ödem tespit edildi. Atiba ile Welinton hafta sonundaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.

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