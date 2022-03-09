Avrupa devleri Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min Jae için sıraya girdi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, gösterdiği başarılı performansların ardından Avrupa devlerinin transfer radarına girdi. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre Avrupa devleri Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta 25 yaşındaki savunma oyuncusunu takip etti. İddialara göre Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, Güney Koreli futbolcunun performansından oldukça memnun kaldı. Sezon başında Çin ekiplerinden Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kim-Min Jae'nin ismi ara transfer döneminde de transfer iddiaları ile gündeme gelmişti.
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Sarı-Lacıvertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper bu sezon 34 maçta forma giydi. Daha önce de Szalai ile birlikte transfer haberleri çıkan Kim Min Jae için yönetimin kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağı ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar Fenerbahçe'nin Kim ve Szalai'den birini satmayı planladığı, diğerini ise takımda tutma hedefinde olduğunu ifade ediyor.