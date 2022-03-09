Avrupa devleri Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min Jae için sıraya girdi

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Sarı-Lacıvertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper bu sezon 34 maçta forma giydi. Daha önce de Szalai ile birlikte transfer haberleri çıkan Kim Min Jae için yönetimin kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağı ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar Fenerbahçe'nin Kim ve Szalai'den birini satmayı planladığı, diğerini ise takımda tutma hedefinde olduğunu ifade ediyor.



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