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    Avrupa devleri Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min Jae için sıraya girdi

    Portekiz basını Fenerbahçe’nin Trabzon ile oynadığı derbi maçta Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus’un Kim Min Jae’yi izlediğini yazdı. İddiaya göre Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, Kim Min Jae’nin performansından son derece memnun kaldı.

    Avrupa’nın 5 devi Kim için geldi

    Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, gösterdiği başarılı performansların ardından Avrupa devlerinin transfer radarına girdi. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre Avrupa devleri Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta 25 yaşındaki savunma oyuncusunu takip etti. İddialara göre Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, Güney Koreli futbolcunun performansından oldukça memnun kaldı. Sezon başında Çin ekiplerinden Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kim-Min Jae'nin ismi ara transfer döneminde de transfer iddiaları ile gündeme gelmişti.



    TALİPLER ARTABİLİR...
    Sarı-Lacıvertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper bu sezon 34 maçta forma giydi. Daha önce de Szalai ile birlikte transfer haberleri çıkan Kim Min Jae için yönetimin kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağı ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar Fenerbahçe'nin Kim ve Szalai'den birini satmayı planladığı, diğerini ise takımda tutma hedefinde olduğunu ifade ediyor.

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    Haberler Spor Avrupa devleri Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min Jae için sıraya girdi
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